Курс доллара в Украине достиг рекордной отметки: чего ждать до конца октября

В Украине курс доллара по состоянию на 21 октября опустился до рекордной в 2021-м отметки в 26,25 грн/$, а до конца месяца может достигнуть нового минимума. Если на рынок не повлияют непредвиденные факторы, доллар будет стоить 26,2 грн/$.

Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил Александр Болтян, аналитик компании Esperio. "Из локальных факторов стоит назвать ожидания участников рынка касаемо дальнейшего ужесточения денежно кредитной политики НБУ для борьбы с инфляцией, которая уже превышает 11% в годовом выражении, а также интервенции НБУ, где стараются не допустить проседание котировок доллара, как минимум, из-за экспортного лобби. Ожидаем курс вблизи 26,20 грн/$", – спрогнозировал эксперт.

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В мире курс евро по отношению к доллару незначительно растет. Аналитик считает, что главная причина тому – частичная утрата доверия к американской валюте на фоне заявление регулятора США. Инвесторы готовы уходить от доллара и переправлять средства в более рискованные активы развивающихся стран.

Отметим, ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как Национальный банк влияет на стоимость доллара в стране. Чтобы удерживать резкие колебания, регулятор покупает излишки валюты, когда продавцов долларов больше, чем покупателей, или же наоборот – продает валюту, если покупателей больше, чем продавцов.

На что влияет курс доллара?

Цены на продукты питания (за счет импортной составляющей производства);

цены на бензин;

цены на недвижимость;

инфляция;

цены на энергоносители;

цены на импортные товары.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине задержали организаторов международной группировки фальшивомонетчиков, которая сбывала крупные суммы подделок. В СБУ рассказали, что были задержаны пять человек из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев. Фальшивки сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США.