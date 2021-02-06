Курс биткоина может взлететь почти в десять раз: аналитик озвучил прогноз

Курс биткоина в случае, если текущий тренд повторит траекторию 2017 года (тогда был скачок) может взлететь с 40 000 до 390 000 долларов.

Такой прогноз на своей странице в twitter озвучил аналитик ARK Invest Яссин Элманджра. "Вот как повела бы себя цена биткоина, если бы текущий бычий рынок затмил бычий рынок 2017 года так же, как бычий рынок 2017 года затмил бычий рынок 2013 года. Пик будет около 390000 долларов за биткоина", – пишет аналитик.

Февраль 2021-го будет благоприятным месяцем для покупателей криптовалют. Биткоин может подорожать с $37 558 до $41000 за монету, так как критически важный технический барьер в $35 000 уже преодолели. Причиной роста станет высокий уровень спроса на криптовалюты.

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