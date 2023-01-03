Куда обращаться для получения соцвыплат в Украине: каким будет их размер в 2023 году

Для получения предусмотренных законом о соцстраховании пособий и выплат украинцы могут обращаться в Пенсионный фонд – как непосредственно в отделения, так и в электронной форме. Сами же выплаты в 2023 году будут сохранены – их размер не уменьшился, а некоторых даже увеличился.

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Об этом рассказали в Минсоцполитики. Там отметили, что конкретно по сети обращаться можно через сайт фонда:

для страхователей – это кабинет страхователя, через который можно подать заявление-расчет для получения финансирования на оплату больничных листов;

для застрахованных лиц – через личный кабинет, позволяющий сформировать и отправить обращение.

Перечень же действующих сервисных центров Пенсионного фонда здесь.

Какими будут соцвыплаты в 2023 году

Как рассказали в Минсоце, государство сохраняет все выплаты и обеспечение вспомогательными средствами реабилитации для людей с инвалидностью. При этом расходы по этому направлению в 2023 году увеличены до 3,3 млрд грн. Также будет финансироваться реабилитация пострадавших на производстве:

максимальный размер ежемесячной страховой выплаты потерпевшему – 26,8 тыс. грн;

одноразовая страховая выплата потерпевшему – 46,9 тыс. грн;

одноразовая помощь семьи – 268 тыс. грн;

одноразовая помощь каждому иждивенцу – 53,6 тыс. грн;

оплата больничных – 100% средней зарплаты.

Кроме того, будет продолжено финансирование других выплат. В частности, помощи:

по временной утрате работоспособности;

при беременности и родах;

на похороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство вернуло автоматическое продление ряда социальных выплат с 1 января 2023 года. Теперь большинству получателей выплат не придется обращаться с заявлениями об их продлении.

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