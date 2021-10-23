Кто в Украине получает больше всех: озвучены зарплаты на самых популярных вакансиях

В Украине самую высокую зарплату предлагают C++ программистам (создание программных продуктов) – в среднем 70 тыс. грн. Среди самых популярных профессий идут менеджеры по продажам, продавцы и водители.

Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала. Так, в топ-10 самых популярных профессий вошли:

менеджер по продажам (19 тыс. грн);

продавец-консультант (11,3 тыс. грн);

водитель (17,5 тыс. грн);

администратор (12,5 тыс. грн);

повар (14 тыс. грн);

бухгалтер (15 тыс. грн);

докер (12 тыс. грн);

менеджер по работе с клиентами (16 тыс. грн);

директор (22,5 тыс. грн);

офис-менеджер (12,5 тыс. грн).

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Кстати, в десятке наиболее высокооплачиваемых вакансий все места заняли айтишники. Топ-5 выглядит так:

C++ программист (70 тыс. грн);

Ruby on Rails программист (62,5 тыс. грн);

программист баз данных (62,5 тыс. грн);

Net-программист (60 тыс. грн);

программист Java (60 тыс. грн).

Самую большую зарплату в стране предлагают в Киеве – 17,5 тыс. грн. После столицы идут Днепр (15 тыс. грн), Одесса (15 тыс. грн), Харьков (14 тыс. грн), Львов (13,5 тыс. грн) и Запорожье (12 тыс. грн).

Отметим, в 2022-м минимальную зарплату в Украине повысят всего лишь на 200 грн. Такое решение уже прокомментировали в Кабмине. Причина – опасения за экономику государства, объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В правительстве считают, что рост минималки может раскрутить гиперинфляцию. "Если неконтролируемо повышать минимальную заработную плату – это довольно большой ресурс, который будет иметь большое влияние на монетарную политику. Это может раскрутить инфляцию до состояния гиперинфляции. Поэтому здесь необходимо держать баланс", – уверен глава правительства.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в случае введения нового локдауна в Украине пострадает рынок труда. Некоторым украинцам будет грозить увольнение, а потому конкуренция за рабочие места усилится. Это приведет к снижению зарплат.