Кто в Украине кроме айтишников получает от 40 тисяч гривен: опубликованы вакансии

В Украине среднюю зарплату от 40 тысяч гривен получают некоторые врачи, менеджеры, трейдеры и геофизики. В статистике не учитываются предложения для айтишников.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Средняя зарплата при этом составляет всего 15 тыс. грн. Отметим, что официальную среднюю зарплату в стране публикует Госстат. Однако из-за полномасштабной войны они перестали собирать статистику с предприятий.

У кого самые высокие зарплаты:

Геофизик 54000 грн

Трейдер 45000 грн

Водитель-международник42500 грн

Финансовый директор 40000 грн

Эндодонтист 40000 грн

Директор по маркетингу 40000 грн

В то же время в Госцентре занятости говорят: в Украине самую высокую зарплату предлагают менеджеру по тендерным продажам, а вторую позицию заняли медиабайеры (специалисты, которые продвигают и размещают рекламную продукцию). Кроме того, высокую зарплату могут получать зубные техники.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, по данным украинского сайта по поиску работы и сотрудников Work.ua, в Украине самые большие зарплаты предлагают представителям ИТ-сферы, водителям-международникам, веб-дизайнерам, медиабаерам, бизнес-аналитикам, а также риелторам. Самые большие оклады в вакансиях указывают работодатели из Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областей.

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