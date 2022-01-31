Украинцы рискуют потерять работу из-за России: кого ждут проблемы и как остаться востребованным

Новости об угрозе полномасштабного вторжения со стороны России уже существенно ударили по украинской экономике. Иностранные инвесторы приостановили некоторые проекты в Украине и вывели капиталы, продав гривневые облигации. Из-за этого существенно упала в цене гривна. Разумеется, все эти проблемы не могут миновать и рынок труда.

Какие сферы пострадают больше всего и кто рискует потерять работу, читайте в материале OBOZREVATEL.

Несмотря на панические настроения, ситуация на рынке труда остается стабильной. В январе нынешнего года количество вакансий и соискателей несущественно отличается от показателей за аналогичный месяц 2021-го, говорит руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua Руслана Березовская.

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Чтобы спрогнозировать ситуацию на рынке труда в случае обострения конфликта, некоторые эксперты вспоминают, что было 8 лет назад. Тогда под боевые действия попали лишь несколько регионов, но волнения задели всю страну.

Березовская, ссылаясь на аналитические данные их портала за 2014 год, говорит, что тогда вдвое вырос показатель конкуренции, а это значит, что граждане остались без работы и начали ее искать. То есть, активизация военных действий может резко сократить количество вакансий и также значительно увеличить число соискателей.

"В 2014-2015 годах на рынке труда сильно сокращали заработные платы, увольняли сотрудников, компании закрывались, сокращались бонусные программы. Бизнес старался экономить и оптимизировать траты, а сотрудники боялись потерять работу. Даже при остром недовольстве рабочим местом никто не увольнялся", – говорит аналитик.

Эксперт рынка труда Сергей Марченко подтверждает: в период вторжения России на Донбасс количество вакансий на сайтах поиска работы упало вдвое: "Если будет полномасштабное вторжение в Харьков, Чернигов, в сторону Киева – обвал будет очень сильным. Возможно, работодатели даже прекратят поиск сотрудников. Но такой вариант я считаю маловероятным".

Также Марченко допускает, что рынок труда может отреагировать не так резко, как в 2014-м, еще и по той причине, что Украина уже получила подобный опыт и понимает, чего ожидать. Ведь хуже всего – неизвестность. Возьмем пример карантина: во время первого локдауна рынок просел на 40%, ведь никто не понимал, что нас ждет дальше, а при введении жестких ограничительных мер в дальнейшем – лишь около 5%, потому что работодатели уже ко всему адаптировались.

Эксперты сходятся во мнении, что дальнейшая эскалация конфликта может затронуть работников абсолютно всех сфер.

"Даже аграрная отрасль, которая чувствует себя на рынке уверенно, работает на экспорт, все равно будет ограничена. Чтобы выполнить обязательства по контрактам с западными партнерами, им нужно как-то отправить груз. А если границы будут закрыты, то сделать это будет невозможно", – говорит Березовская.

Но если говорить более конкретно, то в кризисных случаях в первую очередь страдает сфера услуг. Ведь очень часто это как раз те расходы, от которых компании и физлица могут отказаться без особого для себя вреда.

"Сфера услуг самая уязвимая. Это и консалтинг, и маркетинг, и реклама. Также физические услуги, которые предоставляют населению: рестораны, SPA-центры. Возможно, будет момент "проседания", когда людям будет просто не до этого", – говорит Марченко.

Эксперта рынка труда Татьяна Пашкина склоняется к мнению, что в случае нового вторжения РФ пострадают те же отрасли, что и в период пандемии коронавируса: "Это ивенты, туризм и так далее".

К слову, по данным, которые приводит Березовская, в 2014 году больше всего пострадали работники сфер гостинично-ресторанного бизнеса, страхования, добычи сырья, автомобильного бизнеса, науки и образования. Меньше всего кризис на рынке труда почувствовали сотрудники информационных технологий, производства, безопасности, рабочий и домашний персонал.

Преимущество имеют украинцы, которые смогут работать дистанционно. "Если ты дизайнер, можешь работать за компьютером и отправлять макет на email, у тебя будет преимущество над, условно, токарем, которому, чтобы точить детали, нужен завод и станок", – говорит Марченко.

Эксперт считает, что даже в случае обострения конфликта смогут успешно продолжать работу журналисты, копирайтеры, пиарщики, разработчики или рекрутеры. В целом, это соответствует трендам современного мира: те, кто может перестроиться на дистанционную работу, имеют больше возможностей для реализации, потому в профессиональной сфере стоит развивать мобильность.

Обострение конфликта в любом случае ударит по экономике, а рынок труда напрямую зависит от экономической ситуации. Большая угроза нависает над сферами услуг, развлечений, туризма, ведь это те расходы, от которых отказываются в первую очередь. А если бизнес не приносит былого дохода – сотрудники будут страдать. Но в то же время Украина живет в состоянии войны уже 8 лет. Поэтому с большой вероятностью эскалация не застанет нас врасплох и многие отрасли будут стараться продолжать работать, как и прежде.