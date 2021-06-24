Крупный туроператор оказался на грани банкротства: туры украинцев заморозили, а компанию хотят продать

Один из крупнейших туроператоров Mouzenidis Travel оказался на грани банкротства. Из-за финансовых проблем компания приостановила туры в Грецию (основное направление оператора) до 1 августа. Украинцы, которые уже купили туры, не могут вылететь на отдых.

Как рассказывают собеседники OBOZREVATEL из туристической отрасли, сейчас Mouzenidis Travel пытаются продать, официально же в киевском офисе объяснили: "деятельность прекращена до 31 июля, заказать тур в Грецию можно с 1 августа. А те, кто уже оплатил тур, должны обратиться для обсуждения возможной компенсации или переноса".

Отметим, Mouzenidis Travel входит в топ-10 самых крупных туроператоров Украины по данным АМКУ. Ранее паузу в работе в компании объяснили "продолжительными ограничительными действиями на восточноевропейском рынке на протяжении более одного года и операционными и техническими возможностями".

Видео дня

Отметим, компанию основал Борис Музенидис, который умер 27 марта 2021-го. После этого в компании начались проблемы. По одной из версий они связаны с процедурой передачи наследства, оформлением всех необходимых документов. В то же время смерть владельца совпала со сложностями, вызванными с ограничениями на полеты россиян в Грецию, а также карантинных ограничений по всему миру.

В случае банкротства компании украинцы, которые уже оплатили туры, рискуют остаться и без отпуска, и без денежной компенсации.

Греческое издание makthes.gr сообщило, что Музенидис подала в суд ходатайство о приостановлении деятельности в прошлую пятницу, что вызвало шок на туристическом рынке. "Финансовые тупики, вызванные пандемией в туристическом секторе, "загнули" группу, которая не смогла удержаться на плаву после потери ее основателя Бориса Музенидиса в марте нынешнего года", – сообщает издание.

Также издание сообщило, что старая туристическая компания может быть закрыта. Но ее владельцы якобы намерены открыть другую компанию с привлечением новых инвестиций из России, а также от предпринимателей Крита, работающих в сфере туризма и гостиничного бизнеса.

Источники издания НВ Бизнес в туристической сфере подтверждают, что наследники Бориса Музенидиса действительно искали новых инвесторов и якобы даже имели предварительные договоренности о продаже части бизнеса неназванному российскому туроператору.

Задолженность Mouzenidis Travel оценивается в 70 млн евро. Это в основном долги перед отельерами, которые возникли еще в 2019 году, а также перед туристами, которые проплатили отдых в Греции, но не смогли им воспользоваться из-за карантина.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, какие ограничения ввел Египет из-за пандемии и как они могут коснуться туристов из Украины. Страна обещает компенсировать расходы на лечение коронавируса в случае, если турист заразится на территории Египта.