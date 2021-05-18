Бесплатное лечение и никакого карантина: что нужно знать об отдыхе в Египте в условиях COVID-19

Египет, который является одной из самых популярных курортных стран для украинцев, полным ходом готовится к новому туристическому сезону. Карантинные ограничения в этой стране практически не коснутся желающих там отдохнуть, а если гость и заболеет коронавирусом, то ему обещают бесплатное лечение и покрытие дополнительных расходов.

Об этом OBOZREVATEL рассказал председатель Египетского управления по продвижению туризма Ахмед Юсуф, который ответил на самые важные и актуальные для туристов вопросы.

Правительство Египта начало подстраивать туристическую отрасль к новому образу жизни сразу после того, как в 2020 году на несколько месяцев было приостановлено авиасообщение. Тогда страна почувствовала первые потери от пандемии коронавируса.

"Раньше, до ковидной эры, у нас было по одному миллиону туристов в месяц. После восстановления авиарейсов таких показателей не было, мы миллион туристов приняли с июля и до конца года. Начиная уже с 2021-го среднемесячное количество туристов достигает 300 тысяч, сейчас сохраняется улучшение ситуации", – рассказал Юсуф.

Как и в других странах, боролись с коронавирусом и разрабатывали правила сразу несколько министерств, в частности, Министерство туризма и древностей, Министерство здравоохранения и Министерство авиации. Эпидемиологические правила разрабатывались для поведения людей в самолетах, аэропортах, гостиницах и ресторанах.

По словам Юсуфа, пока весь персонал, работающий в зоне Красного моря, вакцинирован добровольно. Но в дальнейшем для людей этой сферы вакцинация от коронавируса будет обязательным условием для получения работы.

"Будет больше туристов, что позволит открывать больше отелей. Тогда перед этими отелями будет стоять условие, что там могут работать только люди, которые получили две дозы вакцины от коронавируса. То есть это уже не будет добровольно, это будет обязательно", – добавил Юсуф .

Египет строит оптимистичные прогнозы по количеству туристов в этом сезоне. Уверены, что поток людей возрастет с увеличением количества вакцинированных. Отдельно не выделяют страны, из которых ждут гостей, но по восстановлению авиасообщения с РФ уверяют – остаются открытыми для всех.

"Египет всегда оставался открытым для туристов со всего мира, без ограничений. Решение о том, чтобы российские туристы не приезжали, не было решением египетского правительства, это было решение России. Соответственно, отменить этот запрет смогли в РФ, а Египет как был открыт ко всем, так и есть. Причинно-следственной связи, что меньше туристов и давайте всех затягивать, нет. Это не так, это не наше решение", – сказал Юсуф.

По словам Юсуфа, правительство Египта серьезно относится к эпидемиологическим мероприятиям. Поэтому хоть и заинтересованность в увеличении потока туристов и есть, но отменять обязательное прохождение ПЦР-тестирования не планируют.

"Что касается людей, которые уже вакцинированы, то решение об их пропуске без тестирования еще не принято. С того массива научной информации, который существует, известно, что даже вакцинированные люди в группе риска и могут быть переносчиками вируса. Поэтому пока даже те, кто получил две дозы вакцины, должны показывать результаты ПЦР-теста", – рассказал Юсуф.

В Египте требуют предъявлять тесты, которым не более 72 часов. Если его с собой нет, то процедуру можно сделать на месте в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады за 30 долларов. Правда, в таком случае придется провести сутки в номере отеля, дожидаясь результата.

Добавим, что Турция с 15 мая отменила обязательное ПЦР-тестирование для туристов из Украины.

В каждом отеле есть врач, поэтому при необходимости каждый турист может к нему обратиться. При подозрении на коронавирус, бесплатно сделают тест, и если наличие инфекции подтвердится, то Египет гарантирует гостям бесплатное лечение и покроет дополнительные расходы на пребывание в стране. Юсуф уверяет, что бесплатная помощь будет предоставляться всем, независимо от туроператора или цены путевки.

"Турист может остаться на бесплатной основе в отеле, пока не выздоровеет. Бесплатным будет проживание, питание и медицинское лечение. Если вдруг нужна госпитализация, то человека отвезут в правительственный госпиталь и также будут лечить бесплатно", – рассказал он.

В Египте с 6 мая ввели двухнедельный усиленный карантин, но это не локдаун. Действует единый запрет на работу ресторанов и магазинов после 21:00, но это не касается заведений на территории отелей. Также для туристов не будет ограничений по экскурсиям, все туристические активности будут работать в обычном режиме.

"Единственное, что следует помнить, если оставляете территорию отеля, то надо быть в маске, а по возвращении в отель вам измеряют температуру. В принципе, все отели обеспечивают своих гостей масками и антисептиками. Но для понимания ситуации скажу, что за один доллар в Египте можно купить четыре маски, мы наладили их производство и прыжков с ценами уже нет", – рассказал Юсуф.

Маску в Египте туристы обязаны носить:

в лифте;

в магазинах;

на экскурсиях и сафари;

на всех видах транспорта, включая тележки для гольфа, машины, такси, автобусы, лодки.

Кроме того, отдыхающим советуют не использовать общие души в тренажерных залах, не делиться снаряжением для дайвинга, не обедать большими компаниями и везде брать полотенца, которые им предоставили в комнате.