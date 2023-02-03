"Космические" пенсии судей КС собираются урезать: законопроект уже в Раде

Некоторые пожилые украинцы получают пенсии, в 70 раз превышающие минимальные и в 7 раз – максимальные. В частности, это бывшие судьи Конституционного суда (КС), т.к. на них не распространяются общие правила пенсионного обеспечения. Эту ситуацию планируют изменить, урезав пенсии экс-судей КС на 30%.

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Соответствующий законопроект № 8321 уже зарегистрирован в Верховной Раде. Документ рассмотрел профильный комитет парламента, который рекомендовал принять проект закона в первом чтении за основу.

Пока изменения не внесены, судьи на заслуженном отдыхе получают выплаты в размере 50% от зарплаты, а это более 150 тыс. грн. При этом минимальная пенсия в стране составляет 2093 грн, а максимальная – 20 930 грн.

Законопроект предлагает урезать выплаты бывшим судьям КС на треть. В таком случае выплаты составят более 90 тыс. грн, что тоже значительно выше показателей "простых смертных".

Идея урезать пенсионное обеспечение судей, как отмечают авторы законопроекта, возникла на фоне серьезного дефицита бюджета из-за войны. Огромное количество средств требуется на обеспечение военных. Кроме того, авторы документа отмечают, что сейчас пенсии судей КС в 20 раз превышают пенсии военнослужащих, что "в условиях войны повышает социальную напряженность и является недопустимым".

Тот факт, что судьи все равно будут получать больше, чем обычные пенсионеры, объясняется попытками остановить коррупцию. Считается, то если зарплата и гарантированная пожизненная пенсии судьи будет достаточно высокой, у него не будет соблазна брать взятки за вынесение определенных решений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине существуют законные основания для того, чтобы урезать пенсионные выплаты на 20 или 50%. В частности, отобрать часть пенсии могут у пенсионеров-должников.

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