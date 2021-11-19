Копейки из кошелька можно продать в сотни раз выше номинала: список редких

Александр Литвин
Личные финансы
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Как определить редкую монету

В Украине монеты, которые можно найти в кошельках и копилках, нумизматы готовы купить за сотни и тысячи гривен. Чтобы определить стоимость копеек, нужно обратить внимание на некоторые их особенности. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Какие копейки и по какой цене можно купить

  • 1 копейка 1992 года

  • правый верхний лист прямой

  • цена: 700-900 грн

Как узнать монету

  • 1 копейка 1992 года

  • правый верхний лист ступенчатый

  • цена: 30-50 грн

Копейка за 50 грн
Видео дня

  • 10 копеек 1992 года

  • шестиягодник

  • цена от 50 до 450 грн

10 копеек

  • 25 копеек 1992 года

  • без черенков в гроздях №4 и №8

  • цена: 600-800 грн

Ценные 25 копеек

  • 25 копеек 1992 года

  • ягоды с отверстиями, толстый трезубец

  • цена: 100-150 грн

Как выглядит монета

  • 50 копеек 1992 года

  • с "трапециями"

  • цена от 5 до 2000 грн

Как выглядят редкие 50 копеек

  • 25 копеек 1995 года

  • цена от 1000 грн

Как выглядят ценные 25 копеек

  • 50 копеек 1996 года

  • цена от 100 до 1000 грн.

Как выглядят ценные 50 копеек

  • 1 гривня 1995 года

  • Цена от 500 до 800 грн

Как выглядит ценная гривня

  • 1 гривня 1996 года

  • Цена 30-80 грн

Как выглядит ценная гривня
Какие еще монеты и где можно продать

Также спросом пользуются монеты, которые изготовлены с браком или в рамках экспериментального (пробного) выпуска. Например, если монета изготовлена с двумя аверсами или реверсами, ее цена может быть в разы выше. Их можно продать на специализированных сайтах и форумах.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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