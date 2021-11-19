Копейки из кошелька можно продать в сотни раз выше номинала: список редких

В Украине монеты, которые можно найти в кошельках и копилках, нумизматы готовы купить за сотни и тысячи гривен. Чтобы определить стоимость копеек, нужно обратить внимание на некоторые их особенности. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

1 копейка 1992 года

правый верхний лист прямой

цена: 700-900 грн

1 копейка 1992 года

правый верхний лист ступенчатый

цена: 30-50 грн

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10 копеек 1992 года

шестиягодник

цена от 50 до 450 грн

25 копеек 1992 года

без черенков в гроздях №4 и №8

цена: 600-800 грн

25 копеек 1992 года

ягоды с отверстиями, толстый трезубец

цена: 100-150 грн

50 копеек 1992 года

с "трапециями"

цена от 5 до 2000 грн

25 копеек 1995 года

цена от 1000 грн

50 копеек 1996 года

цена от 100 до 1000 грн.

1 гривня 1995 года

Цена от 500 до 800 грн

1 гривня 1996 года

Цена 30-80 грн

Также спросом пользуются монеты, которые изготовлены с браком или в рамках экспериментального (пробного) выпуска. Например, если монета изготовлена с двумя аверсами или реверсами, ее цена может быть в разы выше. Их можно продать на специализированных сайтах и форумах.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке;