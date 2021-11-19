Копейки из кошелька можно продать в сотни раз выше номинала: список редких
В Украине монеты, которые можно найти в кошельках и копилках, нумизматы готовы купить за сотни и тысячи гривен. Чтобы определить стоимость копеек, нужно обратить внимание на некоторые их особенности. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.Какие копейки и по какой цене можно купить
1 копейка 1992 года
правый верхний лист прямой
цена: 700-900 грн
1 копейка 1992 года
правый верхний лист ступенчатый
цена: 30-50 грн
10 копеек 1992 года
шестиягодник
цена от 50 до 450 грн
25 копеек 1992 года
без черенков в гроздях №4 и №8
цена: 600-800 грн
25 копеек 1992 года
ягоды с отверстиями, толстый трезубец
цена: 100-150 грн
50 копеек 1992 года
с "трапециями"
цена от 5 до 2000 грн
25 копеек 1995 года
цена от 1000 грн
50 копеек 1996 года
цена от 100 до 1000 грн.
1 гривня 1995 года
Цена от 500 до 800 грн
1 гривня 1996 года
Цена 30-80 грн
Также спросом пользуются монеты, которые изготовлены с браком или в рамках экспериментального (пробного) выпуска. Например, если монета изготовлена с двумя аверсами или реверсами, ее цена может быть в разы выше. Их можно продать на специализированных сайтах и форумах.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке;
с 11 ноября введет в обращение памятную монету "Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины". На ней изображен украинский десантник в образе рыцаря в доспехах;
29 октября НБУ ввел в обращение памятную монету "Хотинская битва". Номинал – 5 гривен, изготовлена она из нейзильбера.