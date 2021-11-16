Контрабандные телефоны из Польши: под крышей микроавтобуса спрятали целую партию

Украинец пытался незаконно ввезти в страну из Польши почти 200 мобильных телефонов. Для этого он спрятал их под обшивку своего микроавтобуса.

Въехать в Украину с контрабандными гаджетами мужчина пытался через пункт пропуска "Шегини", сообщает Государственная пограничная служба. "Для прохождения контроля он выбрал "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу. Однако это не сработало", – отмечают пограничники.

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Телефоны были обнаружены под декоративной обшивкой потолка микроавтобуса. Всего в тайнике находилось 196 гаджетов:

83 мобильных телефона XIAOMI 11 Lite 5G;

113 мобильных телефонов XIAOMI Redmi Note 10S.

"Драгоценные находки и автомобиль изъяли. Устанавливается их стоимость", – отмечают в Госпогранслужбе.

В аэропорту "Борисполь" действует масштабная контрабандная схема с продажей товаров из магазинов Duty free. В одни руки продают по 30 тыс. бутылок водки или более 10 тыс. бутылок виски или почти по 6 тыс. упаковок сигарет. Все эти и другие товары потом сбываются на т.н. "сером рынке": прямо с рук или в киосках, не имеющих для этого соответствующего разрешения.

Об этом сообщает УНИАН, напоминая: в Duty free иностранный товар не переходит границу. Другими словами, он не растаможивается, а следовательно, с него не платятся ни акцизный налог при ввозе, ни НДС.

Количество товаров, которые один человек может купить одним чеком, ограничено. Например, это может быть 10 бутылок, 4 блока сигарет. А вот самих чеков может быть множество: на них лимита нет.

Поэтому бориспольские дельцы списывают товар с Duty free на каждого пассажира, пересекающего границу. "Например, прошло сегодня через Борисполь, или какой-то другой магазин, 100 пассажиров, а они пишут 100, 200, 400 блоков было реализовано. То есть, это фиктивные продажи", – объясняет суть схемы народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во Львовской области было разоблачено масштабное подпольное производство табачных изделий. Его организаторы ежесуточно производили 35 тыс. пачек сигарет, получая прибыль в 365 тыс. грн. Изготовленную продукцию они сбывали в страны ЕС, маскируя ее под сигареты европейских производителей.

Производились подпольные сигареты во Львовском районе. Хранились же – вместе с материалами для изготовления – в самом городе. По предварительным данным, все помещения были арендованы на подставных лиц.

Каждое помещение было обустроено дизельной подстанцией. Сделано это было для маскировки потребления значительного количества электроэнергии и бесперебойной работы промышленной линии.

"На производстве работали наемные лица, преимущественно жители разных населенных пунктов Львовской области, вахтенным методом, а производственный процесс был организован посменно. В дальнейшем готовая продукция сбывалась в страны Евросоюза под видом торговых марок известных производителей", – рассказали в Нацполиции.

В текущее время ведется следствие. Дело открыто по ст. 204 УК Украины – незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией и уничтожением незаконно производимых или приобретенных товаров; орудий производства; сырья для их изготовления.