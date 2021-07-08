Кому в Украине заплатят пенсию в 10 тысяч гривен: названы два условия

В Украине пенсию в размере 10 тыс. грн могут получить те украинцы, которые при стаже в 35 лет имели зарплату в 2,59 выше средней. На данный момент это около 30 тыс. грн.

Это следует из формулы расчета размера пенсии, которая указана в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Так, размер пенсии зависит всего от двух факторов: зарплаты и стажа. При этом для расчета выплаты:

среднюю зарплату по стране за три прошедших года умножают на 1%, на стаж в годах и на соотношение своей зарплаты к средней.

Таким образом, те украинцы, которые получают меньше средней зарплаты, могут претендовать только на минимальную пенсию. А тем, кто официально получает минималку, по формуле не заработают даже на минимум. Разницу им компенсируют из государственного бюджета и все равно платят минимальную пенсию.

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Отметим, в Украине пенсии получают 11,4 млн человек. Большинство из них получает до 3 тыс. грн. На действительно высокие выплаты могут рассчитывать судьи, они в среднем получают больше 77 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в Украине пересчитают пенсии в 2021 году. Некоторые могут рассчитывать на прибавку в размере около 800 грн.