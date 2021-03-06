Кому в Украине платят среднюю зарплату: названы вакансии

В Украине среднюю зарплату (около 12 тыс. грн) получают операторы, кассиры, охранники. Всего в перечне вакансий со средними заработными платами несколько десятков специальностей.

Об этом OBOZREVATEL рассказала руководитель по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина. По ее словам, перечень требований к соискателям, которые хотят получать такую зарплату, очень разный, как и финансовые возможности работодателей.

В списке есть как предложения по работе представителям "синих воротничков", то есть людям без высшего или специализированного образования, занятым преимущественно физическим трудом, так и соискателям с высшим образованием и опытом работы по специальности.

Кому предлагают среднюю зарплату:

Оператор колл-центра (удаленно)

Кассир

Менеджер по продажам

Помощник столяра

Охранник (вахтовый метод)

Флорист

Слесарь

Реализатор продукции

Водитель погрузчика

Подсобный работник

Провизор/фармацевт

Начальник отделения почтовой связи

Разнорабочий

Мастер маникюра и педикюра

Товаровед

Завхоз

Автомойщик

Учитель младших классов

Шлифовщик

Продавец в супермаркет

Пиццайола (мастер по віпечке пиццы)

Оператор станка на производство.

Согласно данным статистики, в Украине за последние три года зарплаты росли в среднем на 17% в год. При этом инфляция в прошлом году составила около 5%. Несмотря на номинальный рост заработных зарплат количество бедных украинцев увеличивается. Среди причин: высокий уровень безработицы, низкие заработные платы в бюджетной сфере.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.