Кому в Украине платят среднюю зарплату: названы вакансии

Александр Литвин
Александр Литвин
Личные финансы
2,0 т.
Кто получает среднюю зарплату

В Украине среднюю зарплату (около 12 тыс. грн) получают операторы, кассиры, охранники. Всего в перечне вакансий со средними заработными платами несколько десятков специальностей.

Об этом OBOZREVATEL рассказала руководитель по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина. По ее словам, перечень требований к соискателям, которые хотят получать такую зарплату, очень разный, как и финансовые возможности работодателей.

В списке есть как предложения по работе представителям "синих воротничков", то есть людям без высшего или специализированного образования, занятым преимущественно физическим трудом, так и соискателям с высшим образованием и опытом работы по специальности.

Кому предлагают среднюю зарплату:

  • Оператор колл-центра (удаленно)

  • Кассир

  • Менеджер по продажам

  • Помощник столяра

  • Охранник (вахтовый метод)

  • Флорист

  • Слесарь

  • Реализатор продукции

  • Водитель погрузчика

  • Подсобный работник

  • Провизор/фармацевт

  • Начальник отделения почтовой связи

  • Разнорабочий

  • Мастер маникюра и педикюра

  • Товаровед

  • Завхоз

  • Автомойщик

  • Учитель младших классов

  • Шлифовщик

  • Продавец в супермаркет

  • Пиццайола (мастер по віпечке пиццы)

  • Оператор станка на производство.

Согласно данным статистики, в Украине за последние три года зарплаты росли в среднем на 17% в год. При этом инфляция в прошлом году составила около 5%. Несмотря на номинальный рост заработных зарплат количество бедных украинцев увеличивается. Среди причин: высокий уровень безработицы, низкие заработные платы в бюджетной сфере.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.

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