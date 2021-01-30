Кому в Украине платят пенсии в 100 тыс. грн: названа особая категория

В Украине максимальная пенсия составляет 17,6 тыс. грн. При этом судьи в среднем получают 67,9 тыс. грн, а некоторые из них могут претендовать на выплату в размере более 100 тыс. грн. Они выходят на заслуженный отдых по особым правилам.

Остальные украинцы, согласно Закону "Об общеобязательном пенсионном страховании", получать больше 10 прожиточных минимумов не могут. При расчете пенсии учитывают среднюю зарплату по стране в размере около 10 тыс. грн, соотношение собственной зарплаты к средней, стаж и коэффициент его оценки, который составляет 1%. Таким образом, для получения максимальной пенсии нужно:

в течение 35 лет платить взносы с белой зарплаты;

получать белую зарплату в размере 54 тыс. грн.

К слову, при средней зарплате можно рассчитывать на пенсию в размере около 3,5 тыс. грн. При этом те украинцы, которые показывают минимальную зарплату и платят с нее налоги, при выходе на заслуженный отдых могут рассчитывать на выплату в размере всего лишь 1769 грн.

В Украине один из самых низких уровней пенсий в Европе. При этом из-за большого количества физлиц-предпринимателей, теневой занятости, зарплат в конвертах Пенсионный фонд недополучает миллиарды гривен.

Кабинет министров принял решение в 2021-м забрать из Пенсионного фонда ранее обещанные 8,5 млрд грн. В результате индексацию пенсий, которую обещали на март 2021-го, перенесут на неизвестный срок.

Отметим, как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.