Кому в Украине платят пенсии от 60 тыс. грн в месяц: ПФУ показал данные

В Украине среднюю пенсию в размере 67,9 тыс. грн получают судьи. При этом военные на заслуженном отдыхе получают 5,5 тыс. грн, то есть в 12 раз меньше.

Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины, опубликованных на официальном сайте ведомства. "По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11,1 млн пенсионеров, из них 2,7 млн человек – работающие пенсионеры. Средний размер пенсионной выплаты – 3507,51 грн", – говорится в сообщении фонда.

Судьи по закону имеют право на неограниченный размер пенсии. Она составляет до 80% зарплаты. Простые украинцы получают меньше 35% зарплаты и при этом размер их выплаты ограничен 10 прожиточными минимумами. Сейчас это 17 690 грн.

В формуле среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

Как уже писал OBOZREVATEL, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.