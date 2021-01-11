Кому в Украине платят от 70 тысяч: названы лучшие вакансии

В Украине среднюю зарплату больше 76 тысяч гривен платят программистам, которые владеют языком С++. В десятке самых высокооплачиваемых вакансий сразу 9 предложений – для IT-специалистов.

Об этом говорится в статистике зарплат кадрового портала rabota.ua. При этом средняя зарплата в Украине составляет менее 13 тыс. грн. Самые высокооплачиваемые вакансии:

C ++ программист 76000 грн

Программист Java 60000 грн

Тим лид 55000 грн

.Net-программист 55000 грн

Angular-разработчик 51000 грн

Python-программист 49500 грн

SQL-программист 45000 грн

Magento-программист 40500 грн

Ruby on Rails программист 40000 грн

Медиабайер 40000 грн

Среди городов больше всех зарабатывают жители столицы (около 15,5 тыс. грн). В Одессе можно рассчитывать на зарплату в 13,5 тыс. грн, а в Днепре – 13,5 тыс.

Киев – 15500 грн

Днепр – 13000 грн

Запорожье – 11500 грн

Львов – 12500 грн

Одесса – 13500 грн

Харьков – 12500 грн

Винница – 11000 грн

Житомир – 11000 грн

Ивано-Франковск – 11000 грн

Кривой Рог – 11000 грн

Кропивницкий – 10000 грн

Луцк – 10500 грн

Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в 2021 году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем она увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.