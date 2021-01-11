Кому в Украине платят от 70 тысяч: названы лучшие вакансии

Александр Литвин
Александр Литвин
Личные финансы
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Кому в Украине платят больше всех

В Украине среднюю зарплату больше 76 тысяч гривен платят программистам, которые владеют языком С++. В десятке самых высокооплачиваемых вакансий сразу 9 предложений – для IT-специалистов.

Об этом говорится в статистике зарплат кадрового портала rabota.ua. При этом средняя зарплата в Украине составляет менее 13 тыс. грн. Самые высокооплачиваемые вакансии:

  • C ++ программист 76000 грн

  • Программист Java 60000 грн

  • Тим лид 55000 грн

  • .Net-программист 55000 грн

  • Angular-разработчик 51000 грн

  • Python-программист 49500 грн

  • SQL-программист 45000 грн

  • Magento-программист 40500 грн

  • Ruby on Rails программист 40000 грн

  • Медиабайер 40000 грн

Сколько зарабатывают украинцы

Среди городов больше всех зарабатывают жители столицы (около 15,5 тыс. грн). В Одессе можно рассчитывать на зарплату в 13,5 тыс. грн, а в Днепре – 13,5 тыс.

  • Киев – 15500 грн

  • Днепр – 13000 грн

  • Запорожье – 11500 грн

  • Львов – 12500 грн

  • Одесса – 13500 грн

  • Харьков – 12500 грн

  • Винница – 11000 грн

  • Житомир – 11000 грн

  • Ивано-Франковск – 11000 грн

  • Кривой Рог – 11000 грн

  • Кропивницкий – 10000 грн

  • Луцк – 10500 грн

Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в 2021 году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем она увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

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