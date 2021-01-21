Кому в Украине платят от 60 тысяч: названы лучшие вакансии
В Украине в списке самых высокооплачиваемых вакансий традиционно первые места занимают программисты.
Об этом говорится в данных статистики кадрового портала work.ua. Замыкает десятку самых высокооплачиваемых вакансий программист Magento.
Лучшие вакансии в Украине:
Java developer – 63000 грн
C ++ developer – 60000 грн
Team leader – 55000 грн
.Net-программист – 51000 грн
Angular-разработчик – 51000 грн
DevOps engineer – 50000 грн
Game developer – 50000 грн
Python-программист– 50000 грн
Mobile developer – 49000 грн
Magento developer – 47500 грн
В Киеве самые высокооплачиваемые вакансии в базе столичной службы занятости разместили для риелтора (25 тыс. грн), электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (24,4 тыс. грн) и главного механика (23,8 тыс. грн).
Всего по состоянию на 18 января 2021 года работодатели столицы проинформировали службу занятости о наличии 7038 тыс. вакансий. Стабильно высокий спрос на профессионалов и специалистов с опытом работы – воспитателей, инженеров, учителей, экономистов, медсестер, бухгалтеров.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.
В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.