Кому в Украине платят от 60 тысяч: названы лучшие вакансии

В Украине в списке самых высокооплачиваемых вакансий традиционно первые места занимают программисты.

Об этом говорится в данных статистики кадрового портала work.ua. Замыкает десятку самых высокооплачиваемых вакансий программист Magento.

Лучшие вакансии в Украине:

Java developer – 63000 грн

C ++ developer – 60000 грн

Team leader – 55000 грн

.Net-программист – 51000 грн

Angular-разработчик – 51000 грн

DevOps engineer – 50000 грн

Game developer – 50000 грн

Python-программист– 50000 грн

Mobile developer – 49000 грн

Magento developer – 47500 грн

В Киеве самые высокооплачиваемые вакансии в базе столичной службы занятости разместили для риелтора (25 тыс. грн), электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (24,4 тыс. грн) и главного механика (23,8 тыс. грн).

Всего по состоянию на 18 января 2021 года работодатели столицы проинформировали службу занятости о наличии 7038 тыс. вакансий. Стабильно высокий спрос на профессионалов и специалистов с опытом работы – воспитателей, инженеров, учителей, экономистов, медсестер, бухгалтеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.