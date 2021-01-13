Кому в Украине платят от 50 тысяч: названы лучшие вакансии

Александр Литвин
Александр Литвин
Личные финансы
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Кому в Украине платят больше всех

В Украине среди самых высокооплачиваемых вакансий (за исключением программистов) на первом месте оказались пилоты (со средней заработной платой около 50 тыс. грн).

Об этом говорится в данных статистики кадрового портала work.ua. Замыкает десятку самых высокооплачиваемых вакансий программист Delphi.

Топ-вакансии:

  • Пилот – 50 000 грн

  • Информационный директор – 40 000 грн

  • Директор IТ – 35 000 грн

  • Начальник финансового отдела – 35 000 грн

  • Советник – 35 000 грн

  • Национальный менеджер – 35 000 грн

  • Директор по маркетингу – 34 000 грн

  • Шкипер – 30 000 грн

  • Тим лид – 30 000 грн

  • Программист Delphi – 30 000 грн

Самые выгодные предложения

При этом средняя заработная плата, по данным портала, составляет всего лишь 13 тысяч гривен. На 67 тысяч вакансий есть 377 тысяч предложений. Больше всего вакансий в розничной торговле.

Чаще всего работодатели в качестве дополнительного бонуса предлагают:

  • бесплатное обучение;

  • офис возле метро;

  • корпоративные мероприятия;

  • скидки;

  • повышение зарплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

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