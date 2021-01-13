Кому в Украине платят от 50 тысяч: названы лучшие вакансии
В Украине среди самых высокооплачиваемых вакансий (за исключением программистов) на первом месте оказались пилоты (со средней заработной платой около 50 тыс. грн).
Об этом говорится в данных статистики кадрового портала work.ua. Замыкает десятку самых высокооплачиваемых вакансий программист Delphi.
Топ-вакансии:
Пилот – 50 000 грн
Информационный директор – 40 000 грн
Директор IТ – 35 000 грн
Начальник финансового отдела – 35 000 грн
Советник – 35 000 грн
Национальный менеджер – 35 000 грн
Директор по маркетингу – 34 000 грн
Шкипер – 30 000 грн
Тим лид – 30 000 грн
Программист Delphi – 30 000 грн
При этом средняя заработная плата, по данным портала, составляет всего лишь 13 тысяч гривен. На 67 тысяч вакансий есть 377 тысяч предложений. Больше всего вакансий в розничной торговле.
Чаще всего работодатели в качестве дополнительного бонуса предлагают:
бесплатное обучение;
офис возле метро;
корпоративные мероприятия;
скидки;
повышение зарплаты.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.
В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.