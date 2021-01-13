Кому в Україні платять від 50 тисяч: названо найкращі вакансії

В Україні серед найбільш високооплачуваних вакансій (за винятком програмістів) на першому місці опинилися пілоти (із середньою заробітною платою приблизно 50 тис. грн).

Про це йдеться у статистиці кадрового порталу work.ua. Замикає десятку найбільш високооплачуваних вакансій програміст Delphi.

Топвакансії:

Пілот – 50 000 грн

Інформаційний директор – 40 000 грн

Директор ІТ – 35 000 грн

Начальник фінансового відділу – 35 000 грн

Радник – 35 000 грн

Національний менеджер – 35 000 грн

Директор із маркетингу – 34 000 грн

Шкіпер – 30 000 грн

Тім лід – 30 000 грн

Програміст Delphi – 30 000 грн

Водночас середня заробітна плата, за даними порталу, становить усього лише 13 тисяч гривень. На 67 тисяч вакансій є 377 тисяч пропозицій. Найбільше вакансій у роздрібній торгівлі.

Найчастіше роботодавці як додатковий бонус пропонують:

безоплатне навчання;

офіс біля метро;

корпоративні заходи;

знижки;

підвищення зарплати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.