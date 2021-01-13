Кому в Україні платять від 50 тисяч: названо найкращі вакансії
В Україні серед найбільш високооплачуваних вакансій (за винятком програмістів) на першому місці опинилися пілоти (із середньою заробітною платою приблизно 50 тис. грн).
Про це йдеться у статистиці кадрового порталу work.ua. Замикає десятку найбільш високооплачуваних вакансій програміст Delphi.
Топвакансії:
Пілот – 50 000 грн
Інформаційний директор – 40 000 грн
Директор ІТ – 35 000 грн
Начальник фінансового відділу – 35 000 грн
Радник – 35 000 грн
Національний менеджер – 35 000 грн
Директор із маркетингу – 34 000 грн
Шкіпер – 30 000 грн
Тім лід – 30 000 грн
Програміст Delphi – 30 000 грн
Водночас середня заробітна плата, за даними порталу, становить усього лише 13 тисяч гривень. На 67 тисяч вакансій є 377 тисяч пропозицій. Найбільше вакансій у роздрібній торгівлі.
Найчастіше роботодавці як додатковий бонус пропонують:
безоплатне навчання;
офіс біля метро;
корпоративні заходи;
знижки;
підвищення зарплати.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.
В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.