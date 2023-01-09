Кому в Украине платят от 30 тыс. грн без опыта работы: названо вакансии

В Украине без опыта работы получать зарплату в размере от 30 тыс. грн могут таксисты, риелторы. Кроме того, на средний заработок в таком размере могут претендовать украинцы, которые владеют польским или немецким языками.

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Это говорится в данных статистики крупного кадрового портала. Так, в офис немецкой экспедитерской компании в Одессе приглашают украинцев, которые владеют немецким языком и готовы общаться с клиентами. В обязанности входит решение текущих проблем, переговоры и т.д.

При этом в объявлении сказано, что готовы взять сотрудника без опыта работы, а размер зарплаты составляет до 50 тыс. грн в месяц. "Также приветствуется смена карьеры. Структурированный и независимый способ работы, организаторский талант и целеустремленность, навыки ведения переговоров, высокая готовность к выполнению, гибкость и работа в команде", – говорится в объявлении.

Кроме того, на зарплату выше 30 тыс. грн могут претендовать менеджеры по продажам (со знанием польского языка) и таксисты. Стоит отметить, что несмотря на отсутствия требования к опыту работы, для высокой зарплаты потенциальный сотрудник должен владеть определенными навыками. Зависимости от вакансии это может быть как опыт вождения, так и знание иностранного языка.

В то же время в Госцентре занятости говорят: в Украине самую высокую зарплату предлагают менеджеру по тендерным продажам, а вторую позицию заняли медиабайеры (специалисты, которые продвигают и размещают рекламную продукцию). Кроме того, высокую зарплату могут получать зубные техники.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, по данным украинского сайта по поиску работы и сотрудников Work.ua, в Украине самые большие зарплаты предлагают представителям ІТ-сферы, водителям-международникам, веб-дизайнерам, медиабайерам, бизнес-аналитикам, а также риелторам. Самые большие оклады в вакансиях указывают работодатели из Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областей.

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