Кому в Украине платят от 120 тыс. грн: названы самые высокооплачиваемые вакансии и лучшая сфера

В Украине традиционно в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий оказались представители одной профессии – программисты. Украинские разработчики Java (программная платформа) могут в среднем получать около 120 тыс. грн.

Это следует из данных популярного кадрового портала. Так, первые пять строчек в рейтинге заняли предложения для IT-шников. В рейтинге портала-конкурента также первые строчки заняли программисты. однако максимальная зарплата здесь составила всего 63 тыс. грн.

Стоит отметить, что средняя зарплата по стране при этом составляет всего 15 тыс. грн. Украинские программисты могут зарабатывать даже больше, чем указано в рейтинге. Львиная доля работодателей не указывает размер зарплаты в объявлениях, информация из которых формирует рейтинги.

Видео дня

Первый рейтинг:

Java developer – 120 тыс. грн;

Senior Javascript developer – 100 тыс. грн;

Разработчик ПО – 95 тыс. грн;

Senior C# developer – 95 тыс. грн;

Разработчик ПО удаленно – 95 тыс. грн;

Альтернативный рейтинг:

Ruby on Rails программист – 63 тыс. грн

Программист Java – 60 тыс. грн

C++ программист – 60 тыс. грн

Тим лид – 60 тыс. грн

Angular-разработчик – 54 тыс. грн

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине часть сфер может исчезнуть уже в ближайшее время. Технологии постепенно меняют рынок труда, рутинную работу вместо человека выполняют машины и программы, при этом единственный шанс остаться востребованным – обучаться новым навыкам и технологиям.