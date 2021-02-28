Кому в Украине платят от 120 тыс. грн: названы лучшие вакансии

В Украине самую высокую зарплату получают разработчики, которые хорошо понимают пользовательский интерфейс (Front-End developer). Они могут претендовать на зарплату в размере больше 126 тыс. грн.

Об этом говорится в данных статистики rabota.ua. Средняя зарплата в Украине при этом составляет около 12 тыс. грн. Больше всего традиционно платят в Киеве.

Лучшие вакансии в Украине:

Senior Front-End developer – 126 500 грн;

Senior JavaScript developer –110 750 грн;

DevOps Engineer – 85 000 грн;

Senior PHP Developer – 80 000 грн;

Middle Python developer – 65 000 грн.

Согласно данным статистики, в Украине за последние три года зарплаты росли в среднем на 17% в год. При этом инфляция в прошлом году составила около 5%. Несмотря на номинальный рост заработных зарплат количество бедных украинцев увеличивается. Среди причин: высокий уровень безработицы, низкие заработные платы в бюджетной сфере.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.