Кому в Украине платят 80 тысяч в месяц: названы лучшие вакансии
В Украине самую высокую среднюю зарплату получают программисты, которые владеют языком Ruby on Rails. Они в среднем могут зарабатывать 80 тыс. грн в месяц. При этом средняя зарплата по стране составляет около 14 тыс. грн. К примеру, в Киеве платят около 18 тыс. грн, а в Запорожье – 12,5 тыс. грн.
Это следует из данных крупного кадрового портала. Отметим, что в списке самых высокооплачиваемых вакансий оказались не только программисты, а, к примеру, специалисты, которые занимаются покупкой и размещением рекламы в медиа.
Самые высокие зарплаты в Украине:
Ruby on Rails программист – 80000 грн
.Net-программист – 72000 грн
Программист django – 65000 грн
C++ программист – 65000 грн
Программист Java – 60000 грн
Angular-разработчик – 55000 грн
Информационный директор – 50000 грн
Медиабайер – 50000 грн
Разработчик мобильных приложений – 50000 грн
Отметим, при этом самым высоким спросом пользуются "синие" воротнички, то есть специалисты рабочих профессий. Спрос на них высокий также и в других странах, поэтому многие специалисты уезжают на заработки в соседние страны.
В Украине размер зарплат зависит не только от сферы, но также и от места работы. Традиционно зарабатывают жители столицы, тогда как в небольших населенных пунктах зарплаты могут быть в несколько раз меньше.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.
в Украине произошел всплеск спроса на продавцов, бариста и автослесарей. Заработная плата некоторых таких специалистов может достигать около 30 тыс. грн в месяц.
украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.