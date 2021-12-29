Кому в Украине платят 80 тысяч в месяц: названы лучшие вакансии

В Украине самую высокую среднюю зарплату получают программисты, которые владеют языком Ruby on Rails. Они в среднем могут зарабатывать 80 тыс. грн в месяц. При этом средняя зарплата по стране составляет около 14 тыс. грн. К примеру, в Киеве платят около 18 тыс. грн, а в Запорожье – 12,5 тыс. грн.

Это следует из данных крупного кадрового портала. Отметим, что в списке самых высокооплачиваемых вакансий оказались не только программисты, а, к примеру, специалисты, которые занимаются покупкой и размещением рекламы в медиа.

Самые высокие зарплаты в Украине:

Ruby on Rails программист – 80000 грн

.Net-программист – 72000 грн

Программист django – 65000 грн

C++ программист – 65000 грн

Программист Java – 60000 грн

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Angular-разработчик – 55000 грн

Информационный директор – 50000 грн

Медиабайер – 50000 грн

Разработчик мобильных приложений – 50000 грн

Отметим, при этом самым высоким спросом пользуются "синие" воротнички, то есть специалисты рабочих профессий. Спрос на них высокий также и в других странах, поэтому многие специалисты уезжают на заработки в соседние страны.

В Украине размер зарплат зависит не только от сферы, но также и от места работы. Традиционно зарабатывают жители столицы, тогда как в небольших населенных пунктах зарплаты могут быть в несколько раз меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL: