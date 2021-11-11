Собранный Стивом Джобсом компьютер Apple-1 продали за огромные деньги: сколько за него заплатили
В США на аукционе за 400 тыс. долларов продали компьютер Apple-1. Его собрали основатели компании Стив Возняк и Стив Джобс в 1976 году в гараже.
Этот компьютер все еще работает, сообщает ВВС. Он изготовлен в деревянном корпусе из уже редкого дерева коа.
В комплекте с Apple-1 идет руководство пользователя и программное обеспечение. Оно содержится на двух кассетах. Кроме того, к нему прилагаются:
видеомонитор Panasonic;
оригинальное руководство по программированию;
три оригинальных кабеля видео, питания и интерфейса кассеты.
Проданным компьютером владели только двое людей: профессор калифорнийского колледжа Чаффи и его студент. Последний в свое время купил Apple-1 за 650 долларов.
Примечательно, что изначально компьютер рассчитывали продать за большую сумму. За него надеялись выручить до 600 тыс. долларов.Apple опубликовал карту Украины без Крыма
В приложении для музыкантов Apple Music for Artists карта Украины была показана без временно оккупированного Россией Крыма. В соцсетях пользователи возмутились таким инцидентом. Вскоре компания исправилась и добавила полуостров на карту.
Дипломаты назвали это событие хорошей новостью. "Прекрасная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили Посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым – это Украина", – сообщило Посольство США в Украине.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что суд Евросоюза поддержал решение Еврокомиссии оштрафовать Google на 2,4 млрд евро. Наказание компания понесет за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем.