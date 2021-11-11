Собранный Стивом Джобсом компьютер Apple-1 продали за огромные деньги: сколько за него заплатили

В США на аукционе за 400 тыс. долларов продали компьютер Apple-1. Его собрали основатели компании Стив Возняк и Стив Джобс в 1976 году в гараже.

Этот компьютер все еще работает, сообщает ВВС. Он изготовлен в деревянном корпусе из уже редкого дерева коа.

В комплекте с Apple-1 идет руководство пользователя и программное обеспечение. Оно содержится на двух кассетах. Кроме того, к нему прилагаются:

Видео дня

видеомонитор Panasonic;

оригинальное руководство по программированию;

три оригинальных кабеля видео, питания и интерфейса кассеты.

Проданным компьютером владели только двое людей: профессор калифорнийского колледжа Чаффи и его студент. Последний в свое время купил Apple-1 за 650 долларов.

Примечательно, что изначально компьютер рассчитывали продать за большую сумму. За него надеялись выручить до 600 тыс. долларов.

В приложении для музыкантов Apple Music for Artists карта Украины была показана без временно оккупированного Россией Крыма. В соцсетях пользователи возмутились таким инцидентом. Вскоре компания исправилась и добавила полуостров на карту.

Дипломаты назвали это событие хорошей новостью. "Прекрасная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили Посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым – это Украина", – сообщило Посольство США в Украине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что суд Евросоюза поддержал решение Еврокомиссии оштрафовать Google на 2,4 млрд евро. Наказание компания понесет за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем.