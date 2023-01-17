Кто первым получит компенсацию за уничтоженное войной жилье: названы категории украинцев
Приоритетное право на компенсацию за разрушенное войной жилье в Украине хотят предоставить нескольким категориям граждан. В частности, участникам боевых действий, а также мобилизованным, но не имеющим статуса УБД.
Об этом идет речь в соответствующем законопректе, разъяснили в Мининфраструктуры. Там отметили, что в случае принятия закона приоритет также будут предоставлять:
- получившим в результате войны инвалидность;
- семьям погибших ветеранов войны;
- многодетным семьям;
- лицам с инвалидностью I и II групп;
- наследникам всех перечисленных категорий.
"Более 2,4 млн украинцев проживают в поврежденном или разрушенном жилье, по состоянию на осень 2022 года. Заявки на компенсацию оставили уже более 316 тысяч украинцев. И это далеко неполный ежедневно пополняющийся список пострадавших", – пояснили важность законопроекта в министерстве.
Кто сможет получить компенсацию
В целом же получателями компенсации могут стать несколько категорий украинцев. В частности:
- собственники квартир, других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов;
- заказчики строительства частных, садовых и дачных домов (физлица);
- физлица, инвестировавшие/финансирующие строительство;
- члены жилищных корпоративов, выкупившие жилье, но не оформившие прав на него;
- наследники всех перечисленных лиц.
Кому компенсировать утраченное жилье не будут
Впрочем, не все украинцы, лишившиеся недвижимости из-за войны смогут получить за нее компенсацию. Так, не смогут на нее претендовать:
- подсанкционные лица;
- те, кто имеет судимость за преступления против основ нацбезопасности Украины;
- наследники всех перечисленных лиц.
Как сообщал OBOZREVATEL, утратившим из-за войны квартиры, не будут выдавать деньги на покупку нового жилья. Вместо этого государство будет предоставлять жилищный сертификат – как гарантию финансирования приобретения либо квартиры, либо другого жилого помещения (может быть построено в будущем).
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