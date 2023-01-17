Кто первым получит компенсацию за уничтоженное войной жилье: названы категории украинцев

Приоритетное право на компенсацию за разрушенное войной жилье в Украине хотят предоставить нескольким категориям граждан. В частности, участникам боевых действий, а также мобилизованным, но не имеющим статуса УБД.

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Об этом идет речь в соответствующем законопректе, разъяснили в Мининфраструктуры. Там отметили, что в случае принятия закона приоритет также будут предоставлять:

получившим в результате войны инвалидность;

семьям погибших ветеранов войны;

многодетным семьям;

лицам с инвалидностью I и II групп;

наследникам всех перечисленных категорий.

"Более 2,4 млн украинцев проживают в поврежденном или разрушенном жилье, по состоянию на осень 2022 года. Заявки на компенсацию оставили уже более 316 тысяч украинцев. И это далеко неполный ежедневно пополняющийся список пострадавших", – пояснили важность законопроекта в министерстве.

Кто сможет получить компенсацию

В целом же получателями компенсации могут стать несколько категорий украинцев. В частности:

собственники квартир, других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов;

заказчики строительства частных, садовых и дачных домов (физлица);

физлица, инвестировавшие/финансирующие строительство;

члены жилищных корпоративов, выкупившие жилье, но не оформившие прав на него;

наследники всех перечисленных лиц.

Кому компенсировать утраченное жилье не будут

Впрочем, не все украинцы, лишившиеся недвижимости из-за войны смогут получить за нее компенсацию. Так, не смогут на нее претендовать:

подсанкционные лица;

те, кто имеет судимость за преступления против основ нацбезопасности Украины;

наследники всех перечисленных лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, утратившим из-за войны квартиры, не будут выдавать деньги на покупку нового жилья. Вместо этого государство будет предоставлять жилищный сертификат – как гарантию финансирования приобретения либо квартиры, либо другого жилого помещения (может быть построено в будущем).