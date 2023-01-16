Украинцы не получат денег за разрушенное войной жилье: как будут компенсировать вместо этого

Украинцам, утратившим из-за войны квартиры, не будут выдавать деньги на покупку нового жилья. Вместо этого государство будет предоставлять жилищный сертификат – как гарантию финансирования приобретения либо квартиры, либо другого жилого помещения (может быть построено в будущем).

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Об этом говорится в предложениях к готовящемуся для рассмотрения во втором чтении соответствующему законопроекту, рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он отметил:собственники разрушенных домов же могут рассчитывать на возмещение затрат на строительства нового дома – либо же тот же "сертификат на дом или квартиру".

"В документе к первому чтению предлагалось финансовое возмещение за поврежденное жилье. Ко второму же – только восстановление через строительные работы и предоставление строительных материалов", – объяснил эксперт.

При этом он подчеркнул: согласно правкам, также должен быть увеличен срок подачи заявления на компенсацию. Предлагается, что это можно будет сделать:

во время военного положения;

течение года после его окончания.

"Также важно отметить, что будут обращаться за компенсацией не местные власти, а сам человек. А местные власти будут согласовывать заявление на компенсацию", – отметил Загородний.

За что можно будет получить компенсацию

Компенсацию будут предоставлять за недвижимость, которая была повреждена или разрушена с 24 февраля 2022 и в течение трех лет после прекращения военного положения. Речь об:

квартирах;

других жилых помещениях;

домах усадебного типа;

садовых, дачных домах;

объектах строительства, где были построены опорные стены и наружные конструкции.

Кто сможет получить компенсацию

Как объясняет эксперт, право на компенсацию получат граждане Украины, являющиеся владельцами недвижимости. А кроме того, если они числятся:

инвесторами либо заказчиками строительства;

наследниками недвижимости.

"Не получают компенсации люди, которые находятся в санкционных списках. А также судимые за преступления против основ национальной безопасности", – подчеркнул Загородний.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время в 2023 году украинцы должны будут заплатить налоги за свое жилье. Впрочем, платить нужно только за "лишние" квадратные метры – в домах от 120 кв. м; в квартирах от 60 кв. м.