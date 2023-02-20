Коллекционеры охотятся за монетами, которые можно найти в старых кошельках: готовы платить тысячи гривен

В старых копилках и кошельках украинцы могут найти настоящее сокровище – монеты, за которыми охотятся коллекционеры. На специализированных аукционах такие копейки можно продать за несколько тысяч гривен.

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К примеру, 25 копеек 1992 года разновидности 4БАМ можно продать, по информации ресурса "Монеты-ягодки", за 3300-3600 грн. Эту монету можно узнать по выпуклому щиту и вдавленному в него трезубце на реверсе.

"Нумизматы называют 25 копеек с вдавленным трезубцем "Англичанка". Английские штемпеля, которыми чеканили 25 копеек, были выполнены с ошибкой. Позже ошибку исправили, однако 25 копеек "английский чекан" все же встречались в обращении", – рассказывают специалисты.

А 5 копеек 1992 года разновидности 1.1ААк можно продать за 4000-6000 грн. Отличить от других монет их можно по:

среднем зубе трезуба – с утолщением в верхней части;

единице в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурте с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – рассказывают специалисты.

Также ценятся 2 копейки 2003 года. За них можно выручить от 1800 грн 2200 грн.

Как объясняют нумизматы, такие монеты являются редкостными – их чеканили небольшим тиражом для годового набора НБУ. "Однако набор так и не выпустили, а монеты, скорее всего, попали в обращение", – сообщают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, памятную же монету, посвященную 25-летию независимости Украины, продают за 299 999 грн (более 8 тыс. долларов). Она изготовлена из золота и имеет номинал в 250 грн.

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