Коллекционеры охотятся на старые украинские монеты: за сколько можно продать

Украинцы могут обогатиться, продав нумизматам старые копейки. Дело в том, что некоторые разновидности, которые можно найти в старых кошельках, входят в разнообразные коллекции – поэтому за них можно выручить несколько тысяч гривен.

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К примеру, 5 копеек разновидности 1.1ААк 1992 года можно продать, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", по цене от 4 000 грн до 6 000 грн. Отличить от других монет их можно по:

среднем зубе трезуба – с утолщением в верхней части;

единице в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурте с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – рассказывают специалисты.

А вот 2 копейки 1994 года разновидности 2(10 к.)АА можно продать по цене от 4 500 грн. Эту монету можно узнать по широкому канте аверса (лицевой стороне).

"При чекане аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют "перепутка", – объясняют специалисты.

25 копеек 1992 года разновидности 4БАМ можно продать по цене от 3 300 грн до 3 600 грн. Эту монету можно узнать по выпуклому щиту и вдавленному в него трезубце на реверсе.

"Нумизматы называют 25 копеек с вдавленным трезубцем "Англичанка". Английские штемпеля, которыми чеканили 25 копеек, были выполнены с ошибкой. Позже ошибку исправили, однако 25 копеек "английский чекан" все же встречались в обращении", – рассказывают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские 10 копеек продают за 29 000 грн. Такая цена обусловлена уникальной особенностью монеты – она была отчеканена на заготовке под 1 копейку. И, соответственно, имеет "однокопеечный" серебристый цвет – а не стандартный "под золото".

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