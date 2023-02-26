Коллекционеры готовы платить большие деньги за украинские монеты "из карманов": как распознавать

В старых кошельках и карманах украинцы могут найти 5-копеечные монеты, которые можно дорого продать на специализированных аукционах. Такие монеты представляют собой коллекционную ценность, а потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен.

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К примеру, 5 копеек 1996 года можно продать более, чем за 1000 грн. "Тираж 5 копеек 1996 г. составил всего 5000 шт, поэтому монета редкая и имеет высокую цену", – объясняют специалисты ресурса "Монеты-ягодки".

При этом они отмечают: 5 копеек из банковского набора стоят дороже, чем монеты, которые были в обращении. "Чем лучше состояние, тем больше будет желающих купить такой пятак", – подчеркивают нумизматы.

А вот монеты разновидности 1.1ААк монет 1992 года можно продать за 4000-6000 грн. Отличить от других монет их можно по:

среднем зубе трезуба – с утолщением в верхней части;

единице в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурте с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – рассказывают специалисты.

Также хорошо платить коллекционеры готовы за другие 5 копеек 1992 года – разновидности 2БАм. Их цена может составить от 2500 грн до 3000 грн. Такие монеты отличают:

средний зуб трезуба – он острый и узкий;

единице в дате – без хвостика;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника.

гурт с мелкой насечкой.

Как сообщал OBOZREVATEL,охотятся коллекционеры и за 25-копеечными монетами. К примеру, 25 копеек 1992 года разновидности 4БАМ можно продать за 3300-3600 грн. Эту монету можно узнать по выпуклому щиту и вдавленному в него трезубце на реверсе.

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