Угрожают, унижают, придумывают долги: в Украине нашли способ побороть беспредел коллекторов

Благодаря отсутствию каких-либо особых требований и простоте оформления в Украине уже давно стали популярными микрокредиты. Но такая тенденция привела еще и к тому, что заемщики все чаще начали сталкиваться с коллекторами, которые не только надоедают постоянными звонками в любое время суток, то и переходят на угрозы и персональные оскорбления, тревожат родственников, друзей и коллег.

Депутаты Верховной Рады в первом чтении приняли закон №4241, который должен установить новый порядок работы с должниками.

О том, как работают коллекторы в Украине и что изменят новые правила, читайте в материале OBOZREVATEL.

Коллекторам будет разрешено:

лично встречаться с должником, звонить;

передавать текстовые сообщениям;

писать письма.

Однако при первом общении компания должна назвать основания, в связи с которыми они будут требовать долг, размер долга, ФИО менеджера. Кроме того, в Украине создадут реестр коллекторов и легально требовать вернуть деньги смогут только те, кто попадет в этот список.

А для этого нужно не только иметь прозрачную структуру собственности, но и соблюдать следующие правила:

нельзя угрожать, шантажировать или оскорблять должника;

не обманывать должника либо его поручителей;

не звонить или писать в период с 20:00 до 8:00;

не использовать функцию (сервис) автоматического дозвона в течение более 60 минут в сутки;

не использовать на конвертах или в сообщениях изображения, которые могут быть восприняты как содержащие угрозу (например, "исполнительный документ", "решение о взыскании", "уведомление о выселении");

не сообщать третьим лицам (кроме поручителей и тех, кто указан в договоре) о наличии долга;

заранее указывать в договоре возможность передачи кредита коллекторам.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил: "Законопроект №4241, ограничивающий беспредел коллекторов, – это тот проект, за который хочется извиниться. Извиниться, что поздно. Поздно мы вынесли в зал закон, который запрещает унижение человека при взыскании долга. Запрещает ночные звонки, звонки работодателю, соседям, родственникам, распространение персональных данных. Дает Нацбанку эффективные полномочия по защите прав людей. И да, конечно, долги надо платить. Но всегда и несмотря ни на что оставаться людьми".

Главный автор законопроекта – народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

В коллекторских компаниях работают несколько отделов. Условно их называют "софт" и "хард". Первые занимаются украинцами, которым достаточно только напоминать о долге. "Сразу никто не звонит. Бывает такое, что человек забыл об оплате, но может быстро внести деньги. Тогда лучше подождать дней пять и уже позвонить, чтобы набежал хоть какой-то штраф. В некоторых организациях вообще ждут две недели", – рассказывает OBOZREVATEL сотрудница микрофинансовой организации.

Задача при первом звонке: вежливо указать на задолженность и спросить, когда клиент сможет вернуть деньги.

Мы также обратились в одну из коллекторских компаний, которая разместила вакансии в колл-центр.

"Вам нужно не просто позвонить и поговорить. Есть такие любители поговорить, которые могут болтать с должниками по часу, а оплату в итоге никто не делает. Конкретно очень нужно. Узнали причину, напомнили о сумме, предложили варианты. У нас отдельного нет "хард" и "софт", но новичкам никто тяжелых должников не дает. У нас план такой: минимум должны собрать 65 тыс. грн. Тогда будет ставка 7 тыс. грн плюс 15% от полученной суммы. Это еще 9,7 тыс", – рассказывает администратор коллекторской службы.

Опытные коллекторы могут выбить до 200 тыс. грн в месяц, а месячная зарплата у них составляет около 37-40 тыс. грн. Часто коллекторы сами "перегибают" палку, переходят на откровенные угрозы и запугивания. Чем больше они заработают для компании, тем выше будет зарплата.

Если должник не возвращает деньги дольше, чем 240 дней, подключают "креативные отделы". Такие разыскивают родственников, делают коллажи с угрозами, пишут друзьям и родственникам в соцсетях. Что интересно, чаще всего в колл-центрах работают женщины, а информацию в соцсетях и коллажи делают мужчины.

"Нужно еще понимать, с кем разговариваешь. Мужчине сложнее по телефону найти общий язык. Но бывают такие должники мужчины, которые вообще не воспринимают предупреждения от женщин. Такому лучше звонить мужчине и говорить с ним "на одном языке", – рассказывают в коллекторской компании.

В службах по сбору долгов есть сотрудники, которые работают больше 10 лет. "У нас уже такие ораторы есть, кого хочешь переспорят", – говорят коллекторы.

Коллекторские компании чаще всего покупают долги "пакетами". Микрофинансовые организации, и даже некоторые банки за небольшой процент от общей задолженности передают его коллекторам. Те могут требовать как "тело" кредита, так и общий размер задолженности.

В списке должников могут попасть и те клиенты, которые либо давно уже заплатили или вообще не влезали в долги. Как рассказал OBOZREVATEL молодой человек из Житомира Андрей, с него в течение целого года требовали заплатить долг за интернет, которым он даже не пользовался.

"Начали приходить СМС от "Пристава", что якобы около 200 грн должен "Воле" за интернет, которым уже полтора года не пользуюсь. Требовали оплатить немедленно, иначе штрафы будут. А уже через пару дней вместо 200 грн начали требовать полторы тысячи", – рассказывает молодой человек.

После СМС начали звонить из разных номеров, угрожали "испортить репутацию", связаться со всеми друзьями, писали разные сообщения с угрозами. Что интересно, в компании "Воля" ему отвечали: никакого долга нет. Звонки происходили с разной периодичность, иногда ежедневно, иногда раз в две недели.

Работа микрофинансовых организаций четко регулируется законом в любой стране. Сложно представить, чтобы сотрудник финансовой организации, например, в Германии, рисовал порно-коллажи со своими клиентами и угрожал "опозорить" их перед всеми друзьями. В Украине же это распространенная практика. И если новые правила для коллекторов не изменят ситуацию в одночасье, то точно сделают первый шаг на этом пути.