Рада рассмотрит план вакцинации от COVID-19 и отмену трудовой книжки: повестка дня на 27 января

В среду, 27 января, Верховная Рада Украины намерена отменить трудовую книжку и принять постановление о национальном плане вакцинации от COVID-19.

Всего в парламенте рассмотрят более 40 проектов законов и постановлений. Полная повестка дня была опубликована на сайте ВР.

Так нардепы должны включить в повестку дня и рассмотреть проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19.

В первом чтении парламентарии рассмотрят проект закона, который должен открыть информацию о размере оплаты труда в государственных компаниях.

Во втором чтении рассмотрят законопроект по усилению ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов.

Кроме того, парламент рассмотрит проект постановления о мерах по введению электронного реестра листков нетрудоспособности и отмене трудовой книжки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины приняла законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум".