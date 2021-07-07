Количество миллионеров в мире рекордно выросло: в каких странах больше всего богачей

Количество миллионеров в мире выросло на 6,3% и достигло 20,8 млн человек. В целом их состояние в 2020-м составило $79,6 трлн.

США заняли первое место в рейтинге стран по количеству миллионеров и миллиардеров (6,575 миллиона человек). Второй идет Япония (3,537 миллиона). Об этом говорится в исследовании компании Capgemini.

Германия (1,535 миллиона человек) идет третьей в рейтинге. В Китае количество миллионеров увеличилось до 1,461 миллиона человек, а страна идет на четвертом месте в рейтинге.

При этом уменьшилось количество богачей в Великобритании, Кувейте и Бразилии. В исследовании использовались данные 71 страны.

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Напомним, в Украине количество миллионеров за год выросло в 2,5 раза. По итогам декларационной кампании 2020 года доходы в сумме более 1 млн грн задекларировали 8451 человек.

В 2019 году в стране насчитали 3150 миллионеров. Традиционно наибольшее количество миллионеров учитывается в Киеве (3375 человека), Днепропетровской (684 человека), Харьковской (595 человек) и Киевской (540 человек) областях.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Илон Маск потерял статус самого богатого человека в мире после того, как акции Tesla Inc. упали на 8,6%. За сутки бизнесмен потерял $15,2 миллиарда из собственного капитала. Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса сократилось на $3,73 миллиарда – до $186 миллиардов. Таким образом, именно он занимает первую строчку в рейтинге богатейших людей мира, Маск – вторую.