Кого в Украине могут уволить из-за нового локдауна: названы сферы

Переход регионов Украины в красную карантинную зону вместе с ростом цен на газ могут спровоцировать новую волну массовых увольнений в стране. Причина проста: накладываясь на карантин, высокие цены на голубое топливо делают убыточными почти 90% украинских предприятий.

В своем прогнозе для "Сегодня" экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ отметил: в первую очередь пострадают отрасли, связанные с инвестиционной и потребительской активностью населения. Речь идет о сферах:

услуг;

обслуживания;

развлечений;

туризма – в т.ч., транспорта.

"Любой карантин – это ограничение предпринимательской деятельности бизнеса. А также – потребительской активности людей, которые уменьшили свои доходы", – объясняет эксперт.

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По мнению Куща, больше всего переживать стоит официантам и продавцам. И хотя массовых увольнений не будет, "некоторым все же придется уйти".

Кроме того, ожидается сокращение временных рабочих мест, а также сезонных вакансий. Иными словами, основной костяк персонала будет сохраняться, а вот новые работники, которых приняли в штат, когда был большой поток клиентов, наверняка будут сокращены.

Новый "заход" Украины на карантин отличается от предыдущих тем, что сейчас есть возможность применить модель адаптивного карантина. Таким образом, по словам Куща, удастся не допустить массового увольнения, даже в тех сферах, которые больше всего страдают от ограничений.

Кроме того, работать позволяют и новые условия, объявленные Кабинетом министров. К примеру, в красной зоне можно работать даже ресторанам и развлекательным заведениям. Но при одном условии: 100% персонала и посетителей должны быть вакцинированы.

Кстати, в случае отказа сотрудника от вакцинации без объективных причин, работодатель имеет право его уволить. Разрешение на это дал Минздрав.

Но даже тем, кому удастся сохранить работу, придется нелегко. Дело в том, что в случае введения нового локдауна, работодатели начнут урезать своим сотрудникам зарплаты.

Впрочем, урезание это не будет катастрофическим. Ожидается, что уровень оплаты труда упадет на 2-3%. Но вот повышения зарплат точно не будет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ужесточение карантинных ограничений, введенное в Украине с 21 октября, не повлияет на работу банков и почтовых операторов. И те, и другие уверяют: обслуживать своих клиентов будут без применения дополнительных мер предосторожности.