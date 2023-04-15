Пенсии в Украине перечислили с апреля, но не всем: Ткаченко – о новых выплатах и пересмотре пенсионного возраста

В Украине в апреле производится перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, но получат средства они только в июне-июле этого года. Причина – опоздание передачи отчетностей в ПФУ.

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Об этом рассказала в блиц-интервью OBOZREVATEL старшая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

– Каким будет апрельский перерасчет пенсий и кому в первую очередь повысят?

– Апрельский перерасчет касается работающих пенсионеров. То есть это люди, которые получили пенсию или по инвалидности, или по возрасту (необязательно, чтобы это были именно пожилые люди), и они работают. Например, имеют два источника поступления или ФЛП и саму пенсию.

– Как будет меняться количество работающих 60-летних и старше, учитывая рост пенсионного возраста из-за ужесточения требований к стажу?

– Конечно, критерии стажа растут, и все меньше людей смогут выходить на пенсию в 60 лет, потому что у них не будет стажа. Им придется работать дольше без пенсии. Соответственно, это действительно может существенно повлиять на количество работающих пенсионеров. Но у нас уже было повышение пенсионного возраста для женщин, и это не сильно повлияло на количество работающих пенсионеров.

Доля работающих пенсионеров была стабильной долгое время, но это еще связано с тем, что было больше досрочных пенсий, и, наверное, и будет – в связи с войной опять-таки. Стаж будет военный, будут льготы как ветеранам войны, то есть у нас и дальше будут люди, которые смогут досрочно выйти на пенсию на льготных условиях и, соответственно, продолжать работать. То есть, вполне вероятно, что у нас процент работающих пенсионеров, их численность и дальше будет держаться, несмотря даже на повышение критериев как усложнение требований для назначения пенсий по возрасту.

– А из работающих пенсионеров есть такие, кого не коснется перерасчет?

– Да. В законе еще есть такое условие, что перерасчет пенсий работающим пенсионерам делается раз в 2 года, то есть даже если человек работал целый год и заработал еще год стажа, все равно, если ему в прошлом году делали перерасчет или же он раньше самостоятельно подавался на перерасчет, то уже в апреле пересчет не получит.

Если в апреле прошлого года был произведен перерасчет, тогда эти люди могут ничего не получить. Там несколько раз выносилось предложение, чтобы сделать перерасчет ежегодным для удобства, чтобы людям не ждать долго повышения пенсий, но пока, насколько помню, изменений не было – и перерасчет получают раз в 2 года. То есть, его получают не все работающие пенсионеры, а только те, у кого уже прошли эти календарные 2 года – 24 месяца – после последнего пересчета.

– Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий назначение пенсий людям, проживающим на оккупированных территориях и на территориях, где ведутся боевые действия. Как именно будут выплачиваться деньги, как людям в таких условиях подать заявление?

– Этот новый закон позволит получить пенсию с даты получения права на пенсию, а не с даты поданного заявления на назначение пенсии. То есть, если сейчас нет возможности подать заявление и документы, это можно сделать позже, когда будет такая возможность, и пенсию начислят за весь период, без ограничения срока давности. Главное – успеть подать заявление на назначение пенсии в период 3 месяцев после отмены военного положения.

Думаю, там самые большие сложности будут с подтверждением стажа за этот период, пока идет война, ведутся боевые действия, некоторые территории находятся под оккупацией. Здесь главное, как подтвердить свой стаж за тот период пребывания или на оккупированной территории или в зоне боевых действий. Потому что действительно, если люди у линии фронта живут длительное время, а на Донбассе это так, люди больше года живут на линии фронта, тоже самое и в Харьковской области. При таких условиях там главное для людей – выживание, у них нет возможности искать себе такую работу, чтобы она была зарегистрирована и т.д.

– Кому из пенсионеров выплатят средства летом – в июне и июле?

– Этот перерасчет для работающих пенсионеров должен состояться в апреле, но выплаты уже начнутся, действительно, только летом – в июне или в лучшем случае в мае, потому что Пенсионный фонд ждет отчеты от работодателей, налоговой инспекции. Последняя должна собрать отчетность от работодателей, чтобы подтвердить, кто и где из пенсионеров работал в I квартале 2023 года.

То есть по итогам отчетности за этот квартал будет производиться этот перерасчет для работающих пенсионеров. Что касается налоговой инспекции, то там объединились отчетность ЕСВ и НДФЛ, а в НДФЛ периодичность отчетности – раз в квартал. Пенсионный фонд видит своих работающих пенсионеров через отчетность. То есть люди, уплатившие ЕСВ, и работодатели перечислили это за I квартал 2023-го, тогда только получают это повышение за работающих пенсионеров. И это не все, а только те, кому в прошлом году не был произведен перерасчет. В прошлые годы это было примерно полмиллиона пенсионеров, получавших перерасчет.

– На сколько в целом вырастет средняя пенсия в Украине в этом году?

– Основной рост уже произошел – была проведена мартовская индексация, и там коэффициент индексации был, кажется, 1,197 – почти на 20% должно быть повышение. Но ведь эти проценты накладываются не на полный размер пенсии, а только на тот, который рассчитан по страховой формуле, а у нас к этой формуле очень много разных "дотяжек", бонусов, повышений, например, повышение по возрасту – старше 70-80 лет.

Пенсионный фонд сообщал, что среднее увеличение пенсии во время мартовской индексации – около 500 грн. Подавляющее большинство пенсионеров получили минимум 100 грн, максимум – 1500 грн. И, конечно, большинство из них получило от 100 до 400 грн.

Если брать не коэффициент индексации, а уже фактическое повышение полного размера пенсий, то, кажется, там где-то на 12 или на 15% выросла пенсия. И сейчас у нас уже средняя пенсия впервые превысила 5000 грн, но все равно это было повышение не на 20% ровно.

Там у всех было по-разному, все зависело от того, какой человек имел стаж, из какого заработка назначена пенсия, какой коэффициент заработка, и те люди, у кого пенсии относительно высокие, они получили и высшее повышение, а люди, которые были на минимальной пенсии, так они на минимальной и остались. Единственное, что им ту минималку тоже пересмотрели, подавляющее большинство получит минимальную пенсию около 3000 грн, но, конечно, это не те деньги, на которые можно выживать.