Кипр борется с офшорами и отмыванием средств: потребовали назвать реальных владельцев бизнеса
Кипр долгое время был привлекательным местом для офшоров и отмывания денег, однако сейчас на острове меняют правила. Теперь в новом реестре будут указаны реальные владельцы бизнеса, зарегистрированного в стране.
Об этом сообщает "24 канал". Основная причина – гармонизация законодательства с европейскими нормами.
Так, новый реестр обязывает компании, которые базируются или зарегистрированы на Кипре, декларировать своих настоящих владельцев. Это прежде всего касается старых бизнесов, зарегистрированных до 16 марта 2021 года.
Теперь у них есть еще один год, чтобы внести правдивые данные на государственном сайте "Ариадне" и указать там реального владельца. Для новых компаний правила еще строже, у них на это всего месяц.
Реальным владельцем теперь считается лицо, которое владеет более 25% всех акций, имеет большинство прав во время голосования акционеров и/или осуществляет эффективный контроль даже через родственные связи. Если никто не подпадает под условия, владельцем признается CEO компании.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине на 8 млн гектаров земли (всего в стране 33 млн) выращивают зерно для "черного экспорта". Фактически на этих участках устроили земельный офшор.
Национальный банк Украины вынес письменное предупреждение Райфайзен Банку Аваль и Креди Агриколь Банку за то, что они не пресекли вывод денег клиентами из учреждений в офшоры.
В сети всплыли названия 60 украинских фирм, которые оказались фигурантами "Багамских файлов" – реестра юрлиц, зарегистрированных в офшорах на Багамских островах.