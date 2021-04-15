Кипр борется с офшорами и отмыванием средств: потребовали назвать реальных владельцев бизнеса

Кипр долгое время был привлекательным местом для офшоров и отмывания денег, однако сейчас на острове меняют правила. Теперь в новом реестре будут указаны реальные владельцы бизнеса, зарегистрированного в стране.

Об этом сообщает "24 канал". Основная причина – гармонизация законодательства с европейскими нормами.

Так, новый реестр обязывает компании, которые базируются или зарегистрированы на Кипре, декларировать своих настоящих владельцев. Это прежде всего касается старых бизнесов, зарегистрированных до 16 марта 2021 года.

Теперь у них есть еще один год, чтобы внести правдивые данные на государственном сайте "Ариадне" и указать там реального владельца. Для новых компаний правила еще строже, у них на это всего месяц.

Реальным владельцем теперь считается лицо, которое владеет более 25% всех акций, имеет большинство прав во время голосования акционеров и/или осуществляет эффективный контроль даже через родственные связи. Если никто не подпадает под условия, владельцем признается CEO компании.

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