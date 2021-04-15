Кіпр бореться з офшорами і відмиванням коштів: зажадали назвати реальних власників бізнесу

Кіпр довгий час був привабливим місцем для офшорів і відмивання грошей, однак тепер на острові змінюють правила. Тепер у новому реєстрі будуть вказані реальні власники бізнесу, зареєстрованого в країні.

Про це повідомляє "24 канал". Основна причина – гармонізація законодавства з європейськими нормами.

Так, новий реєстр зобов'язує компанії, які базуються або зареєстровані на Кіпрі, декларувати своїх справжніх власників. Це перш за все стосується старих бізнесів, зареєстрованих до 16 березня 2021 року.

Тепер у них є ще один рік, щоб внести правдиві дані на державному сайті "Аріадна" та вказати там реального власника. Для нових компаній правила ще суворіші, у них на це всього місяць.

Реальним власником тепер вважається особа, яка володіє більше 25% всіх акцій, має більшість прав під час голосування акціонерів та/або здійснює ефективний контроль навіть через родинні зв'язки. Якщо ніхто не підпадає під умови, власником визнається CEO компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL :