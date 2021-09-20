"Кернел" Веревского заподозрили в подлоге документов в суде: о чем пишут швейцарские СМИ

Одна из сторон судебного разбирательства между "Кернелом" Андрея Веревского и экс-владельцами "Стиоми Холдинг" могла подать в швейцарский суд фальшивые документы. Такое предположение сделали журналисты-расследователи швейцарского издания Gotham City.

Речь идет о бумагах, согласно которым, чета Стадников якобы отказывается от получения долга в интересах третьего лица. Стадниковы – экс-собственники "Стиоми Холдинг" и Хмельницкого хлебокомбината, которые "Кернел" приобрел еще в 2012 году. Упомянутый долг касается именно этих активов.

Выгодоприобретателем, по данным издания, должен был стать бизнесмен Олег Олейник. Во время одного из судебных слушаний он лично заявлял, что не может предоставить никаких документов – ни оригиналов, ни копий. Вместо этого Олейник просто утверждал, что перекупил долг в несколько десятков миллионов долларов всего за 1 млн гривен.

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Однако теперь документы якобы "нашлись". Сомнения в их подлинности возникли даже у осторожных в формулировках журналистов из Швейцарии. Михаил Стадников при этом уже опровергал переуступку долга. Он заявлял, что ни он, ни его жена не заключали никаких соглашений по этому поводу.

Представитель интересов Стадниковых Оливер Чирич также указал на странное совпадение: у Олейника есть общие интересы с Константином Ликарчуком - бывшим замглавы ГФС, партнером компании Avellum, который много лет оказывает юридические услуги группе компаний Веревского.

Поддельные документы или нет, сейчас в судебном порядке разбираются в Украине. А пока нет окончательных выводов суда, ответчики пытаются использовать эти бумаги их в качестве доказательств в швейцарском суде.

По мнению расследователей, сомнительные "документальные доказательства" – это попытка затянуть процесс и отсрочить уплату долга, которую санкционировал еще Лондонский международный арбитражный суд.

Журналисты не исключают они и то, что ответчик вообще пытается избежать расходов. Отмечается, что возможно фальшивые документы предоставлены "с целью путем хитрого обмана склонить суд принять решение в свою пользу".

В то же время, Стадник заявляет, что намерен доказать факт подделки подписи в суде.

"Кернел" Андрея Веревская в 2012 году заключил соглашение о покупке "Стиоми Холдинг" и Хмельницкого хлебокомбината за 60,9 млн долларов.

Средства должны были получить Михаил и Инесса Стадники – продавцы и экс-собственники предприятий.

"Кернел" заплатил меньше половины общей суммы , 24 млн долларов (около 40%). Касательно оставшегося у продавцов и покупателя возник спор об условиях договора.

Стадники подали суд против "Кернел". Дело рассматривал Лондонский международный арбитраж суд.

Британский суд в 2018 году обязал "Кернел" заплатить около 33,5 млн долларов (часть исковых требований и судебные издержки).

Стадники не получили денег и после этого. Судебные разбирательства продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, партнер швейцарской компании TA Advisory Оливер Чирич считает: из-за невыплаты долга в 30 млн долларов "Кернел" может стать банкротом. Чирич ожидает, что ситуация с долгом разрешится до конца года. Иначе сторона Стадниковых будет инициировать банкротство "Кернел", считает Чирич.