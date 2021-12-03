Каждый третий украинец готов отправиться работать в Польшу или Германию – опрос

Каждый третий украинец готов поехать на работу в Германию или Польшу. Также среди предпочтительных направлений – Чехия.

Об этом заявила представитель Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец, передает УНИАН. На пресс-конференции 2 декабря она обнародовала результаты соответствующего опроса, который проводился в сентябре-октябре.

Так, согласно исследованию:

в Германию поехали бы 37% опрошенных

в Польшу – 31%

в Чехию – 20%

в Италию – 16%

в Канаду – 11%

в Великобританию – 10%

в США – 9%

в Испанию – 7%

в Израиль и Россию – по 6%

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По словам Мидловец, среди мужчин наиболее популярны Великобритания и Канада, а среди женщин – Италия и Испания.

В то же время, исследование показало, что 54% мужчин и 46% женщин хотели бы получить работу, требующую квалификации. На строительстве готовы работать 95% мужчин и 5% женщин, а вот на работу по дому пошли бы 3% мужчин и 97% женщин.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Польша намерена упросить правила для работников из Украины. Изменения касаются получения "карты побыту", а после смены работодателя подавать заново пакет документов не придется.