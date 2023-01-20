Карточку с пенсией могут заблокировать, а деньги заморозить: кто в зоне риска и что делать

Банковские карты, на которые украинцы получают пенсии, могут быть заблокированы. Чаще всего это происходит, если пенсионер не пользовался карточкой в течение 6 месяцев.

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Об этом рассказала замглавы Минсоцполитики Дарья Марчак. При блокировке карты приостановится и выплата пенсий.

По словам служащей, чтобы избежать блокировки, обязательно проводить хотя бы одну операцию раз с помощью карты в полгода. Например, пополнить счет мобильного телефона или оплатить коммунальные услуги.

В случае если карточку все же заблокировали, ее можно восстановить. Также можно возобновить начисление пенсии и вернуть недополученные средства.

Однако сделать онлайн это не получится. Обращаться нужно непосредственно в Пенсионный фонд, а не в банк.

Причем делается это лично. При себе обязательно иметь документы, подтверждающие личность.

После проверки данных нужно подождать 10 дней. "Если пенсионер появляется и подтверждает свою личность, то начисление и выплата пенсии продолжается", – объяснила Марчак.

Ранее OBOZREVATEL предупреждал, что некоторые молодые украинцы могут лишиться пенсии по потере кормильца. В частности, выплату заберут у студентов очной формы обучения, если они переведутся на заочную.

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