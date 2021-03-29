Канада ударила по России новыми санкциями из-за Крыма: список

Канада в понедельник, 29 марта, расширила санкции против России из-за оккупации украинского Крыма.

В новом санкционном списке оказались лица и компании, которые были причастны к строительству Крымского моста и организации железнодорожного сообщения по нему. О решении сообщил МИД страны на сайте правительства.

Под ограничения в связи с аннексией попали два физических и четыре юридических лица:

генеральный директор "Гранд Сервис Экспресса" Александр Ганов;

глава "Мостотреста" Леонид Рыженькин;

ОАО "Ленпромтранспроект";

ФГУП "Крымская железная дорога";

"Крымская первая страховая компания";

ОАО "Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск".

В МИД Канады указали на то, что с момента незаконной оккупации и аннексии Крыма в 2014 году правительство РФ постоянно нарушает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

"Россия подвергала жителей Крыма серьезным нарушениям прав человека... Она также создала свою армию на полуострове, расселила сотни тысяч граждан РФ в Крыму и продолжает разрушать историческое наследие украинского и крымскотатарского народов", – сказано в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство призвало Кремль прекратить оккупацию и освободить политзаключенных.

Объявление новых санкций "поддерживает непоколебимую приверженность Канады суверенитету Украины и ее народу, который продолжает решительно отстаивать свои права против агрессивных действий России", подчеркнули дипломаты.

Отмечается, что ограничения координируются с мерами, введенными ЕС, Великобританией и Австралией.

Напомним, 24 марта Канада ввела санкции против девяти российских чиновников из-за заключения под стражу и отравления оппозиционера Алексея Навального.

Как писал OBOZREVATEL, ранее 46 стран ООН в совместном заявлении признали, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником. Также они подчеркнули, что попытки Кремля узаконить оккупацию Крыма не есть и не будут признаны.