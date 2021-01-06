Какую пенсию получат украинцы со средней зарплатой: названы два главных условия

В Украине за каждый год стажа можно получить на пенсии 1% расчетного заработка. Размер будущей пенсии при этом зависит всего от двух факторов: стажа и среднего размера зарплаты.

Об этом говорится в Законе "Об общегосударственном обязательном пенсионном страховании". Полным стажем считается 35 лет. Исходя из этой цифры, проведем примерный расчет. Итак, чтобы узнать будущий размер выплаты, нужно примерное соотношение своей зарплаты к средней умножить на стаж, 1% и на среднюю зарплату за три прошедших года. Последний показатель – около 10 тыс. грн.

Предположим, что вы получаете среднюю зарплату (около 11 тыс.), в таком случае примерный расчет будущей пенсии будет выглядеть так: 10 000 умножить на 35 умножить на 1 и на 1%. Где единица – соотношение своей зарплаты к средней, 35 – стаж, а 1% – коэффициент оценки стажа, который у всех один.

Со средней зарплатой можно рассчитывать на пенсию около 3500 грн. Важно при этом отметить, что миллионы украинцев, в том числе и физических лиц-предпринимателей, официально платят налоги с минимальной зарплаты. В таком случае коэффициент заработка в формуле будет значительно меньше единицы, а претендовать можно будет только на минимальную пенсию.

Отметим, как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.