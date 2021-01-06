Яку пенсію отримають українці із середньою зарплатою: названо дві головні умови

В Україні за кожен рік стажу можна отримати на пенсії 1% розрахункового заробітку. Розмір майбутньої пенсії водночас залежить від двох чинників: стажу і середнього розміру зарплати.

Про це йдеться в Законі "Про загальнодержавне обов'язкове пенсійне страхування". Повним стажем вважаються 35 років. Беручи до уваги це число, проведемо приблизний розрахунок. Отже, щоб дізнатися майбутній розмір виплати, потрібно приблизне співвідношення своєї зарплати до середньої помножити на стаж, 1% і на середню зарплату за три минулі роки. Останній показник – близько 10 тис. грн.

Уявімо, що ви отримуєте середню зарплату (близько 11 тис.), у такому разі приблизний розрахунок майбутньої пенсії матиме такий вигляд: 10 000 помножити на 35 помножити на 1 і на 1%, де одиниця – співвідношення своєї зарплати до середньої, 35 – стаж, а 1% – коефіцієнт оцінки стажу, який у всіх один.

Із середньою зарплатою можна розраховувати на пенсію близько 3500 грн. Важливо водночас зазначити, що мільйони українців, зокрема й фізичних осіб-підприємців, офіційно платять податки з мінімальної зарплати. У такому разі коефіцієнт заробітку у формулі буде значно меншим за одиницю, а претендувати можна буде тільки на мінімальну пенсію. Зараз це 1712 грн (якщо є повний стаж, можна отримувати більше).

Додамо, як уже писав OBOZREVATEL, підвищення пенсій у березні має становити близько 11%. Наприклад, за пенсії 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити майже 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні загострюватиметься щорічно.