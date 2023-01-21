Какую квартиру можно арендовать в Киеве за 5 тыс. грн: опубликованы варианты

В Киеве за 5 тыс. грн можно арендовать однокомнатную квартиру без пешей доступности к метро, с мебелью и бытовой техникой. За такие деньги предлагают "гостинки", "хрущевки" без ремонта в Деснянском районе (Троещина) столицы.

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Это следует из данных на крупной площадке с бесплатными объявлениями. За 5 тыс. грн также можно найти квартиру и недалеко от метро, однако при этом состояние квартиры будет значительно хуже. К примеру, за 5 тыс. грн предлагают квартиру недалеко от метро Васильковская.

За 4500 грн можно арендовать однокомнатную квартиру площадью в 35 квадратов. "Однокомнатная квартира на Курнатовского, 6 (гостинка). Состояние чистое, жилое. Необходимая мебель, холодильник, стиральная машина автомат, телевизор, пылесос и т.д. Фото соответствует", – говорится в объявлении.

На Троещине за 5 тыс. грн можно арендовать однокомнатную квартиру в 39 квадратных метров. "Сдам уютную, теплую, чистую однокомнатную квартиру 39/9/18 на 9-м этаже 10-этажного кирпичного дома по ул. Радунская (Деснянский р-он)", – говорится в объявлении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с 2022 года аренда 1-комнатной квартиры подорожала практически во всех регионах Украины. Больше всего – в Закарпатской области, где с января средняя цена выросла на 86,8%: с 4313 до 8056 грн (+3743 грн).

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