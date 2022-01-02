Какими будут цены на свинину в Украине в начале 2022-го: озвучен прогноз

Спрос на свинину на протяжении новогодней недели значительно вырос, посему цены на свиней убойных кондиций также выросли. Стоимость составляла примерно 49,5-50 грн/кг. Причем, как говорят эксперты, цена пока так и останется высокой.

"Производители свинины отметили немалый спрос на дополнительные объемы, так что фактическая реализация товарных животных превысила запланированное в конце прошлой недели. Это, в свою очередь, ограничило размеры товарных партий для реализации в первую неделю 2022-го для многих операторов", – говорят аналитики АСУ (Ассоциация "Свиноводы Украины"), пишет SEEDS.

Отмечается, что на грядущей неделе (3-9 января) стоимость будет оставаться на таком же уровне, как и на текущей неделе. "Приближение длительных праздничных выходных ускорило начало торгов, так что уже в четверг часть операторов расписала свои объемы по этой недельной цене. Поэтому на следующей неделе цены на свиней убойных кондиций останутся на уровне 49,50-50 грн за килограмм", – сообщили в АСУ.

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В преддверии Нового года в Украине подскочили цены на огурцы. Дело в том, что перебои с поставками продукции из Турции привели к заметному сокращению объемов огурца на украинском рынке. Кроме того, на подорожание повлияло приближение праздников.

Стоимость килограмма тепличных огурцов сейчас составляет примерно 60-70 грн/кг. Для сравнения, это в среднем на 22% дороже, нежели в конце прошлой недели.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины внес батон и подсолнечное масло в список продуктов питания, которые имеют существенную социальную значимость. Теперь удорожание этих товаров должны не только заранее декларировать продающие их компании, но им также запрещается устанавливать наценку свыше 10%. Кроме того, производители курятины, яиц, подсолнечного масла, молока и хлеба получат "скидку" на газ.