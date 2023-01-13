В Украине пересчитают цены на популярные продукты: что может подорожать уже в скором времени

В январе-феврале нет оснований значительного роста цен на продукты в Украине, но незначительный темп роста цен все же будет наблюдаться. Основным фактором, который может повлиять на рост цен, – сезонный. Незначительно могут вырасти цены на овощи и фрукты.

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Удорожание этих товаров может составить 5-10%. Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL Светлана Литвин, аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ).

"Обычно в этот период активно включается сезонный фактор на большинство овощей и фруктов отечественного производства. Однако в этом году часть овощей борщового набора (свекла, морковь, лук) уже и так имеют достаточно высокую цену, поэтому традиционного значительного роста здесь наблюдаться не будет из-за ограниченной покупательной способность украинцев. Однако незначительный постепенный рост на 5-10% ежемесячно до сбора нового урожая возможен другими отечественными овощами, а также яблоками", – сказала Литвин.

Также она добавила, что были опасения по поводу роста цен на продукты из-за использования генераторов в связи с постоянным отключением света в Украине. Однако сейчас предприятия, относящиеся к производству и переработке продуктов питания, отнесли к объектам критической инфраструктуры и, соответственно, у них нет плановых отключений света, только экстерны.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Литвин прогнозирует стабилизацию цен на яйца и свинину в Украине. А в перспективе они могут снизиться.

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