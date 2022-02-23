Какие "хитрые" вопросы могут задать на собеседовании: рекрутер озвучила правильные ответы

Работодатели во время собеседования могут интересоваться не только профессиональными навыками, опытом работы, но и задавать личные вопросы, интересоваться хобби, семьей, здоровьем и даже жилищными условиями.

Алиса Лаговская, рекрутер сайта по поиску работы Jooble, рассказала OBOZREVATEL, как "правильно" отвечать на "хитрые" вопросы работодателей и зачем нужно установить личные границы.

Денежный вопрос. Рекрутер может спросить о том, сколько вы зарабатываете сейчас или, например, какой суммарный доход вашей семьи. "Если все же такой вопрос задали, вы можете смело ответить, что вы, как и работающие члены вашей семьи, не можете разглашать такие данные согласно подписанному контракту с работодателем", – советует эксперт.

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Вопрос здоровья. Скорее всего, такой вопрос задают, чтобы понять как часто работодатель будет оставаться без работника. Возможно, компании выгодно, чтобы человек не брал больничный или только в крайнем случае. Тем не менее, стоит сразу обозначить, что иногда болеть – это нормально, никто не застрахован и поддаваться простудам могут все.

Вопрос жилья. "Я бы отметила, что если вас устраивает работа и ее отдаленность от дома, значит вы отдаете себе отчет в том, сколько времени будет у вас занимать добирание до работы. Поэтому даже если вы живете на расстоянии 20 км от офиса и вам это подходит, это не должно волновать работодателя", – добавляет рекрутер.

Семейный вопрос. "Несмотря на совершенную бестактность вопросов о вашем семейном положении, случается, что рекрутеры могут их задавать. В таких ситуациях я бы советовала, в первую очередь, отвечать без агрессии. Дать понять рекрутеру, что это довольно интимный вопрос, который вам не хотелось бы обсуждать. И, конечно, озвучить, что ваш семейный статус никак не будет влиять на выполнение должностных обязанностей", – советует Лаговская.

Вопрос о вредных привычках. Этот вопрос задают, чтобы понять не будете ли вы слишком часто выходить на "перекуры", например. Если у вас есть такая привычка, можно не утаивать это от рекрутера, а озвучить, что это личный выбор каждого и ваша привычка не будет влиять на вашу продуктивность и результативность.

Четко обозначенной позицией и спокойно озвученными аргументами вы покажете рекрутеру вашу уравновешенность. С другой стороны, услышав такие вопросы на собеседовании, вы поймете насколько вам подходит работодатель и будет и вам комфортно работать в компании.

Как ранее писал OBOZREVATEL, несмотря на панические настроения, ситуация на рынке труда остается стабильной. В январе нынешнего года количество вакансий и соискателей несущественно отличается от показателей за аналогичный месяц 2021-го.