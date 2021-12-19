Как выбрать колбасу на Новый год: эксперт дала совет

Сырокопчеными колбасами можно запастись к Новому году заранее. Предпочтение следует отдавать колбасам высшего сорта с минимальным содержанием добавок.

Об этом в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL рассказала председатель правления ассоциации "Потребительское доверие" Елена Куликова. "Единственный рекомендованный консервант для колбас – это стабилизатор цвета – нитрид натрия", – уточнила она.

По словам эксперта, этот консервант можно встретить в каждом мясном изделии. Но если "начинаются усилители вкуса, всевозможные фосфаты, что-то еще", от покупки колбасы следует отказаться.

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Она рассказала о простом принципе чтения маркировки продукта: чем больше в нем "понятных слов", тем меньшую потенциальную опасность он несет.

Куликова порекомендовала покупать колбасы только высшего сорта, поскольку в таком случае производитель должен следовать высоким стандартам качества. Кроме того, покупки лучше совершать в крупных магазинах.

Эксперт также поделилась советами относительно хранения сырокопченых колбас. Она подчеркнула, что хранить их пергаменте при комнатной температуре нельзя. Поскольку это мясной продукт, оптимальные условия хранения для него – холодильник.

Напомним, ранее OBOZREVATEL представил рецепт традиционного новогоднего салата Оливье с колбасой. В него входят семь ингредиентов, в том числе вареная колбаса.