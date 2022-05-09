Від початку війни гривневі вклади населення в банках зросли на 20%, або на 85 млрд грн. Це цифри станом на 29 квітня. Звісно, будемо реалістами і врахуємо, що в перші дні війни працедавці виплачували зарплати наперед, люди активно отримували соціальні виплати. Усе це відчутно позначилося на структурі ресурсної бази, та разом із тим показники вперто демонструють нам: серйозного відпливу грошей не було.

І це ознака того, що люди довіряють банкам і банки дійсно заслуговують на цю довіру. Понад два місяці війни. Банки працюють. Відкритими є приблизно 70% відділень. Так, безумовно, відсоток працюючих відділень по країні в нас неоднорідний, у містах, де ведуться запеклі бої, ці показники відрізняються, та все ж — вони вражають. Водночас ліквідність банків з початку війни зросла на 72 млрд грн до понад 230 млрд грн.

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Окрім стійкості й надійності, в перші тижні війни банки продемонстрували готовність збільшити свої відсоткові ставки за депозитами, велика частка банків так і зробила, аби стимулювати людей залишати гроші в банківській системі. Проте вже з середини березня ставки за вкладами почали знижуватися.

Та тепер лишається відкритим питання: що буде з депозитними ставками надалі?

Спойлер: умови на ринку складаються не на користь зростання відсотків за вкладами. І ось чому.

Фактор №1

Нацбанк дав можливість банкам реалістично рефінансуватися. Тому саме по собі фондування для банків стає не надпроблемним завданням навіть у воєнний час.

Фактор №2

Окрім цього, банки усвідомлюють, що і люди, і бізнес у воєнний час не будуть схильні розміщувати гроші на строкові депозити. Навіть якщо ми запропонуємо їм захмарні відсотки. І справа не у довірі до банків. Людей цікавить мобільний доступ до грошей у такі буремні часи.

Тому збільшення ставок не стане тим лакмусовим папірцем, що міг би залучити більше грошей до банків. Також давайте врахуємо фактор кредитних канікул, скасування або скорочення комісій. За рахунок чого збільшувати відсотки? Фокус – не прибуток, фокус – підтримка одне одного.

Наразі деякі банки, навпаки, почали знижувати ставки, зокрема за вкладами з можливістю дострокового зняття коштів, та не нараховують відсотків за вкладами на вимогу та на залишки на поточних рахунках. Це підтверджується й динамікою індексу UIRD, що свідчить про невелике зниження від початку року процентних ставок за строковими вкладами (на 3, 6 та 9 місяців).

Фактор №3

Зараз значно безпечніше тримати гроші в банку, аніж десь удома. Бо додому можуть прийти мародери, особливо в тих регіонах, де активні бойові дії. Тож краще тримати гроші на рахунках. І люди це добре усвідомлюють.

Фактор №4

Нагадаю, що наразі українці мають 100-відсоткові гарантії держави на депозити в банках.

Прекрасне рішення, яке і НАБУ, і я особисто дуже вітаємо. Це світова практика. Навіть не під час воєн, а, наприклад, під час економічної кризи 2008 року низка країн запроваджувала цей інструмент. Окрім того, повна гарантія вкладів державою – це підсилення рівня довіри до банків, вагомий психологічний чинник, що сприятиме збереженню грошей у банківській системі.

І ще цікаве на тему депозитів.

Ми в нашому телеграм-каналі провели опитування щодо факторів, які впливають на прийняття рішень щодо депозитів.

Запитання звучало так: "Чи стимулює підвищення ставок за депозитами нести гроші в банк?".

Результати такі:

23% – Ні, головне – моя довіра до вибраного банку

7% – Ні, я несу свої гроші в банк, бо знаю, що банк ці гроші надійно збереже

25% – Швидше так, аніж ні. Ставка за депозитом – дуже важлива для мене

16% – Так, це ж мій заробіток!

29% – Не кладу свої гроші на депозит

Так, це, звісно, не професійна соціологія, та зріз демонструє настрої людей.

Наразі "воєнна" динаміка показників залучених банками коштів підтверджує: ми все робимо правильно, і на рівні держави (включно з НБУ), і на рівні банків.

А якщо міркувати про майбутнє банків та вкладників більш глобально, то ніщо не забезпечить добробут, стабільність і прогрес краще, ніж наша перемога.