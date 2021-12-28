Как в Украине зарабатывать на инструментах: предприниматель рассказал, как получать 700 тыс. грн в год

"Можно ли в Украине продавать инструменты и на этом хорошо зарабатывать? Мы спросили украинского предпринимателя Ивана Быкова, какие перспективы у тех, кто планирует начать бизнес в этой сфере, и узнали, как сделать свой магазин прибыльным.

Реально ли в Украине зарабатывать, продавая инструменты

Предприниматель говорит, что перед стартом собственного бизнеса тщательно изучал, в каком товаре сегодня нуждается украинский потребитель.

"Я пришел к выводу, что перспективы заработка от продаж инструментов действительно велики, ведь этот рынок постоянно растет. В стране идут масштабные стройки жилых сооружений, модернизируются промышленные объекты, – говорит Иван Быков. – Вообще, Украина – это страна мастеров. Многие делают ремонт дома или на даче самостоятельно, работают в гараже, поэтому стремятся иметь собственные инструменты. Многие украинцы зарабатывают ремонтными или строительными работами: их арсенал техники нужно постоянно обновлять и обслуживать".

"Конечно, предпринимательская деятельность – всегда риск. Это касается любого направления торговли. Я открыл свой салон мастерства Dnipro-M по программе франшизы. Сделал выбор в пользу продажи инструментов, и ни разу не пожалел".

На какую прибыль можно рассчитывать

Иван Быков говорит, что его салон мастерства окупился за год.

"Все зависит от многих составляющих: ассортимента, персонала, расположения в городе, количества постоянных клиентов. За год работы мой салон принес около 700 тысяч гривен прибыли. Часть средств я инвестировал в развитие салона: увеличение товарных запасов, обновление внешнего вида, рекламу", – говорит бизнесмен.

На вопрос, как удалось добиться такого уровня, Иван отвечает, что секрет успеха – в команде и продуманной бизнес-модели.

"Нужна команда мотивированных и энергичных людей, нацеленных на результат. Дела будут идти хорошо, если каждый знает свои обязанности и задачи, видит потребность покупателя и может ему помочь, – убежден предприниматель. – Не менее важна составляющая – маркетинг. Актуальная, своевременная и точная реклама расширяет клиентскую базу и стимулирует быстрое развитие".

О программе, в которой принял участие предприниматель

Иван Быков стал партнером по программе франшизы от Dnipro-M в 2020 году.

Dnipro-M – это украинский бренд инструментов для строительства и ремонта. Сеть насчитывает более 400 салонов мастерства в 182 городах Украины, а количество ее клиентов составляет 1,5 млн человек.

Франшиза от Dnipro-M – готовая бизнес-модель, адаптированная к современным украинским реалиям. С каждым партнером индивидуально работают три менеджера бренда – по франчайзингу, поставке и рекламе. По условиям программы предприниматель получает готовые стандарты работы и обслуживания покупателей, инструменты продаж и продвижения товаров, автоматизированную систему пополнения остатков и все необходимое программное обеспечение.

Владельцу не нужно заботиться о том, как и чем оформить свой салон, ведь дизайнеры Dnipro-M разрабатывают интерьеры и наружную отделку. Салон мастерства окупается за год и приносит от 650 тыс. грн годового заработка. Участие в программе не требует паушального взноса до марта 2022 года.

"Сейчас планирую масштабировать бизнес и открыть еще один салон мастерства, – делится планами предприниматель. – Буду двигаться вперед, ведь настроен в ближайшем будущем войти в топ-10 салонов мастерства Dnipro-M в Украине".

Чтобы присоединиться к программе франчайзинга и открыть собственный магазин, заполняйте анкету или звоните.