Как в Украине получить пенсию от 10 тысяч: названы два условия

Украинцы могут получить пенсию, размер которой достигнет более 10 тыс. грн, при двух условиях. Стаж должен составлять от 35 лет, а размер зарплаты должен быть не менее в 2,6 раза выше средней. На данный момент это около 36 тыс. грн.

Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Отметим, большинство украинцев получают пенсию размер которой не превышает и 3 тыс. грн. Выше этой суммы получают те, кто имел высокую зарплату, или вышел на пенсию по особым правилам.

Отметим, в 2022 году в Украине повысят пенсии:

с 1 января пересчитают пенсию украинцам-ликвидаторам Чернобыльской катастрофы с инвалидностью;

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с 1 марта проведут общую индексацию пенсий для примерно 10 млн пенсионеров (всего в Украине на заслуженном отдыхе находятся 11,4 млн человек). Также в этом месяце повысят компенсации украинцам старше 75 лет;

с 1 июля пересчитают прожиточный минимум: в результате вырастут максимальная, минимальная пенсии и надбавки за стаж сверх нормы;

с 1 октября повысится минимальная пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет;

с 1 декабря повысят прожиточный минимум, а вместе с ним минимальные, максимальные пенсии и надбавки.

Еще одно предложение Минсоца - расширение программы ежемесячных доплат пожилым гражданам на пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, что позволит повысить доходы дополнительно 1,5 млн пенсионеров.

"Эти предложения, а также принятие Верховной Радой Украины правительственного законопроекта № 4668 позволят впервые после 2014 года охватить программой повышения все категории пенсионеров", – говорится в сообщении Минсоца.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.